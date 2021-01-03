Розетки, о которых все забывают: где они должны быть
Делая ремонт в квартире, важно сделать четкий план работ и расстановки мебели. Это необходимо, чтобы не упустить какую-то розетку.
О каких розетках все забывают на этапе ремонта, рассказали дизайнеры интерьера из happyroom.od.ua в Instagram.
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Схема электрики делается только после утверждения плана расстановки мебели. Тогда все будет на местах, и важная розетка не окажется за диваном, – отметили дизайнеры интерьера.
О каких розетках все забывают
- В ванной комнате необходимо предусмотреть розетку для фена и электрической зубной щетки. Их можно спрятать в шкафу.
- Розетка для базы робота-пылесоса. Даже если у вас нет этого девайса – розетку предусмотрите, чтобы потом не сожалеть.
- Для обувной сушилки также понадобится розетка. Ее можно сделать в прихожей или в кладовой.
- Для утюга. Заранее продумайте, где в квартире будет стоять гладильная доска, и позаботьтесь о розетке для нее.
- Для увлажнителя воздуха. Для этой техники лучше сделать розетку не только в детской комнате, но и в спальне и гостиной.
Для увлажнителя воздуха следует сделать розетки во всех комнатах / Фото boneco
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- Розетки для тренажеров, беговой дорожки и прочей техники. В перспективе количество девайсов только увеличивается, поэтому розетки лучше продумать заранее.
- В детской комнате спланируйте розетки "на вырост". С возрастом ребенка мебель может меняться, как и техника.
- В большой ванной, например, в доме понадобится розетка внизу для пылесоса.
- Для новогодней елки. Ежегодно многим приходится доставать удлинители, чтобы подключить гирлянды. Сделайте заранее розетки, чтобы избежать лишних проводов по квартире.
- В оконных откосах. Эти розетки – универсальны. Там можно заряжать телефоны, включать чайник, новогодние гирлянды и пр.
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