Делая ремонт в квартире, важно сделать четкий план работ и расстановки мебели. Это необходимо, чтобы не упустить какую-то розетку.

О каких розетках все забывают на этапе ремонта, рассказали дизайнеры интерьера из happyroom.od.ua в Instagram.

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Схема электрики делается только после утверждения плана расстановки мебели. Тогда все будет на местах, и важная розетка не окажется за диваном, – отметили дизайнеры интерьера.

О каких розетках все забывают

В ванной комнате необходимо предусмотреть розетку для фена и электрической зубной щетки . Их можно спрятать в шкафу.

. Их можно спрятать в шкафу. Розетка для базы робота-пылесоса. Даже если у вас нет этого девайса – розетку предусмотрите, чтобы потом не сожалеть.

Даже если у вас нет этого девайса – розетку предусмотрите, чтобы потом не сожалеть. Для обувной сушилки также понадобится розетка. Ее можно сделать в прихожей или в кладовой.

также понадобится розетка. Ее можно сделать в прихожей или в кладовой. Для утюга. Заранее продумайте, где в квартире будет стоять гладильная доска, и позаботьтесь о розетке для нее.

Заранее продумайте, где в квартире будет стоять гладильная доска, и позаботьтесь о розетке для нее. Для увлажнителя воздуха. Для этой техники лучше сделать розетку не только в детской комнате, но и в спальне и гостиной.

Для увлажнителя воздуха следует сделать розетки во всех комнатах / Фото boneco

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