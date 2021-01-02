Ремонт у ванній кімнаті – процес складний і трудомісткий, в ході якого допускаються різні помилки.

Які важливі нюанси потрібно врахувати, щоб уникнути факапів у ванній кімнаті, розповідає дизайнерка інтер'єру in_design.studio в Instagram.

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Ергономіці санвузла потрібно приділити велику увагу, оскільки від цього залежить ваш комфорт. В інтернеті величезна кількість "факапів" про санвузли, все це – весело-задерикувато, але, думаю, що нікому не хочеться переробляти чужі помилки, – зазначила дизайн-інтер'єру.

Що потрібно врахувати у проєктуванні санвузлів

Стандартний розмір ванни – 1600/1700 х 600/700 мм. Ванни нестандартної форми (асиметричні, напівкруглі, кутові ванни) – не функціональні. Вони займають більше місця і зрізають місткість, маючи при цьому об'єм чаші всередині такий самий, як і у прямокутної. З точки зору дизайну – радіуси і заокруглення – позаминуле століття. Ванна на двох – 1800х800 мм – більш ніж достатньо. Стандартний розмір душевої кабіни – 900х900 мм. Менш ніж 800х800 мм встановлювати не рекомендується. Душова кабіна має бути правильної форми – квадратної чи прямокутної. Вибирайте душовий піддон з керамограніту. Зверніть увагу, що готові душові кабіни – громіздкі, незручні в обслуговуванні і швидко виходять з ладу.

Врахуйте важливі моменти – це допоможе уникнути помилок / Фото pinterest

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