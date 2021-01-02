Як уникнути факапів у ванній кімнаті: 13 порад
Ремонт у ванній кімнаті – процес складний і трудомісткий, в ході якого допускаються різні помилки.
Які важливі нюанси потрібно врахувати, щоб уникнути факапів у ванній кімнаті, розповідає дизайнерка інтер'єру in_design.studio в Instagram.
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Ергономіці санвузла потрібно приділити велику увагу, оскільки від цього залежить ваш комфорт. В інтернеті величезна кількість "факапів" про санвузли, все це – весело-задерикувато, але, думаю, що нікому не хочеться переробляти чужі помилки, – зазначила дизайн-інтер'єру.
Що потрібно врахувати у проєктуванні санвузлів
- Стандартний розмір ванни – 1600/1700 х 600/700 мм.
- Ванни нестандартної форми (асиметричні, напівкруглі, кутові ванни) – не функціональні. Вони займають більше місця і зрізають місткість, маючи при цьому об'єм чаші всередині такий самий, як і у прямокутної. З точки зору дизайну – радіуси і заокруглення – позаминуле століття.
- Ванна на двох – 1800х800 мм – більш ніж достатньо.
- Стандартний розмір душевої кабіни – 900х900 мм. Менш ніж 800х800 мм встановлювати не рекомендується.
- Душова кабіна має бути правильної форми – квадратної чи прямокутної.
- Вибирайте душовий піддон з керамограніту. Зверніть увагу, що готові душові кабіни – громіздкі, незручні в обслуговуванні і швидко виходять з ладу.
Врахуйте важливі моменти – це допоможе уникнути помилок / Фото pinterest
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- Висота умивальника від підлоги повинна становити 850 мм.
- Стандартна глибина стільниці під раковину – 500 мм. Якщо ви плануєте вбудувати під неї пральну машину, придивіться варіант глибиною 450 мм.
- Для унітазу потрібно не менше 800 мм по ширині (але краще 900 мм).
- Для підвісних моделей унітазу потрібна інсталяція, її розміри залежать від обраної моделі. В середньому – 150 мм.
- Висота інсталяції в середньому становить 1200 мм.
- Враховуйте, що перед унітазом має бути не менше 500 мм вільного простору (в ідеалі – від 750 мм).
- Якщо ви хочете встановити біде, але площа не дозволяє – розгляньте гігієнічний душ або унітаз з функцією біде.
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