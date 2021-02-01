Розміщення розеток у квартирі або будинку необхідно ретельно продумати ще на етапі планування ремонту.

Джерело: інстаграм design_dizart

У спальні розеток має бути багато. Де вони повинні розміщуватися, розповіла дизайнерка інтер'єру з ніком design_dizart.

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Буває, лежиш так зручно, залипаєш у телефон, а у нього зарядка сідає і ось потрібно встати, і поставити його на зарядку. Або сушиш волосся, а поруч навіть дзеркала немає, – зазначила дизайнерка інтер'єру.

Вона пояснила, що все розетки потрібно ретельно продумати ще на етапі планування ремонту.

Де потрібні розетки в спальні

Біля тумбочок

Біля ліжка обов'язково мають бути розетки, адже у всіх є гаджети, які потрібно заряджати. Розетки повинні знаходитися на відстані витягнутої руки і приблизно на 15 см вище, ніж тумбочки.

Без розеток біля ліжка не обійтися / Фото inmyroom

Біля дверей

У цьому місці обов'язково потрібен вимикач (на висоті 90 см). Разом з ним можна зробити розетку в одному блоці, або ж відвести її вниз на висоту 30 см. Вона знадобиться, наприклад, для пилососа.

Під ТБ

Якщо у спальні планується телевізор, розетку краще заховати за ним. Висота – приблизно 120-140 см, щоб було зручно дивитися ТБ, лежачи на ліжку.

Біля туалетного столика

Зазвичай, подібний предмет меблів ставлять у кутку великих спалень. В такому разі, розетка встановлюється над або під столиком. Також можна зробити блок розеток (вони знадобляться для фена, утюжка для волосся та ін.).

Важливо врахувати всю техніку та гаджети, які використовуються​ / Фото stroy-podskazka

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Для торшера

Останніми роками у спальнях облаштовують куточок для читання. У такому випадку знадобиться розетка для торшера.

Додаткові розетки

Якщо ви використовуєте зволожувач, очищувач повітря, гірлянди взимку – зробіть запасний блок розеток у кутку. Його можна заховати, наприклад, за шторами.

Скільки розеток має бути в спальні

Все залежить від габаритів спальні: на маленькому просторі можна обійтися меншою кількістю розеток. Подумайте, які електроприлади ви будете використовувати, і як часто.

Розміщення розеток потрібно продумати на етапі планування ремонту / Фото stroy-podskazka