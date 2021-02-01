Розетки в спальне: где и сколько их должно быть
Размещение розеток в квартире или доме необходимо тщательно продумать еще на этапе планирования ремонта.
Источник: инстаграм design_dizart
В спальне розеток должно быть много. Где они должны размещаться, рассказала дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart.
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Бывает, лежишь так удобно, залипаешь в телефон, а у него зарядка садится и вот нужно встать, и поставить его на зарядку. Или сушишь волосы, а рядом даже зеркала нет, – отметила дизайнер интерьера.
Она пояснила, что все розетки нужно тщательно продумать еще на этапе планирования ремонта.
Где нужны розетки в спальне
У тумбочек
Возле кровати обязательно должны быть розетки, ведь у всех есть гаджеты, которые нужно заряжать. Розетки должны находиться на расстоянии вытянутой руки и примерно на 15 см выше, чем тумбочки.
Без розеток у кровати не обойтись / Фото inmyroom
У двери
В этом месте обязательно нужен выключатель (на высоте 90 см). Вместе с ним можно сделать розетку в одном блоке, или же увести розетку вниз на высоту 30 см. Она понадобится, например, для пылесоса.
Под ТВ
Если в спальне планируется телевизор, розетку лучше спрятать за ним. Высота – примерно 120-140 см, чтобы было удобно смотреть ТВ, лежа на кровати.
У туалетного столика
Как правило, подобный предмет мебели ставят в углу больших спален. В таком случае, розетка устанавливается над или под столиком. Также можно сделать блок розеток (они понадобятся для фена, утюжка для волос и пр.).
Важно учесть всю технику и гаджеты, которые используются / Фото stroy-podskazka
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Для торшера
В последние годы в спальнях обустраивают уголок для чтения. В таком случае понадобится розетка для торшера.
Дополнительные розетки
Если вы используете увлажнитель, очиститель воздуха, гирлянды зимой – сделайте запасной блок розеток в углу. Его можно спрятать, например, за шторами.
Сколько розеток должно быть в спальне
Все зависит от габаритов спальни: на маленьком пространстве можно обойтись меньшим количеством розеток. Подумайте, какие электроприборы вы будете использовать, и как часто.
Размещение розеток нужно продумать на этапе планирования ремонта / Фото stroy-podskazka
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