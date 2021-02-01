Размещение розеток в квартире или доме необходимо тщательно продумать еще на этапе планирования ремонта.

Источник: инстаграм design_dizart

В спальне розеток должно быть много. Где они должны размещаться, рассказала дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart.

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Бывает, лежишь так удобно, залипаешь в телефон, а у него зарядка садится и вот нужно встать, и поставить его на зарядку. Или сушишь волосы, а рядом даже зеркала нет, – отметила дизайнер интерьера.

Она пояснила, что все розетки нужно тщательно продумать еще на этапе планирования ремонта.

Где нужны розетки в спальне

У тумбочек

Возле кровати обязательно должны быть розетки, ведь у всех есть гаджеты, которые нужно заряжать. Розетки должны находиться на расстоянии вытянутой руки и примерно на 15 см выше, чем тумбочки.

Без розеток у кровати не обойтись / Фото inmyroom

У двери

В этом месте обязательно нужен выключатель (на высоте 90 см). Вместе с ним можно сделать розетку в одном блоке, или же увести розетку вниз на высоту 30 см. Она понадобится, например, для пылесоса.

Под ТВ

Если в спальне планируется телевизор, розетку лучше спрятать за ним. Высота – примерно 120-140 см, чтобы было удобно смотреть ТВ, лежа на кровати.

У туалетного столика

Как правило, подобный предмет мебели ставят в углу больших спален. В таком случае, розетка устанавливается над или под столиком. Также можно сделать блок розеток (они понадобятся для фена, утюжка для волос и пр.).

Важно учесть всю технику и гаджеты, которые используются / Фото stroy-podskazka

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Для торшера

В последние годы в спальнях обустраивают уголок для чтения. В таком случае понадобится розетка для торшера.

Дополнительные розетки

Если вы используете увлажнитель, очиститель воздуха, гирлянды зимой – сделайте запасной блок розеток в углу. Его можно спрятать, например, за шторами.

Сколько розеток должно быть в спальне

Все зависит от габаритов спальни: на маленьком пространстве можно обойтись меньшим количеством розеток. Подумайте, какие электроприборы вы будете использовать, и как часто.

Размещение розеток нужно продумать на этапе планирования ремонта / Фото stroy-podskazka