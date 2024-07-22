Які кольори поєднуються з рожевим: 7 найкращих комбінацій для гармонійного інтер'єру

Рожевий – це чудовий колір, що додасть тепла вашому домашньому декору. А в літні місяці він має по-особливому чарівний вигляд.

Це дуже універсальний колір, який буває різних відтінків: від темно-пудрового до ніжно-рожевого. Та часто, коли справа стосується фарбування та декорування, підібрати до рожевого правильний колір буває складно.

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Дизайнери назвали 7 тонів, які ідеально поєднуються з рожевим. Ось приклади дизайнів з такими комбінаціями.

Гірчичний

Вітальня з темно-рожевими стінами та гірчичним диваном / Фото Alexandra Gater

Червоний

Ніжно-рожева вітальня з червоним абстрактним мистецтвом / Фото Matthew Williamson

Світло-блакитний

Біла спальня з блакитним ліжком з рожевим узголів'ям / Фото Ellerslie Interiors

Темно-сірий

Спальня з ліжком з сірим узголів'ям та рожевою постіллю / Фото Original BTC

Темно-синій

Спальня з блідо-рожевими стінами й темно-синіми акцентами / Фото Nadia Watts Interior Design

Зелений

Ніжно-рожеві стіни та темно-зелені меблі на кухні / Фото Farrow & Ball

Оливковий

Оливкова спальня з рожевими та бежевими деталями / Фото Blackberry Farm Design