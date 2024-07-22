Які кольори поєднуються з рожевим: 7 найкращих комбінацій для гармонійного інтер'єру
Джерело:Homes & Gardens
Рожевий – це чудовий колір, що додасть тепла вашому домашньому декору. А в літні місяці він має по-особливому чарівний вигляд.
Це дуже універсальний колір, який буває різних відтінків: від темно-пудрового до ніжно-рожевого. Та часто, коли справа стосується фарбування та декорування, підібрати до рожевого правильний колір буває складно.
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Дизайнери назвали 7 тонів, які ідеально поєднуються з рожевим. Ось приклади дизайнів з такими комбінаціями.