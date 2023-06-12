Незалежно від того, чи плануєте ви оновити свою ванну кімнату, чи зробити її схожою на спа, зараз доступний широкий вибір розкішних ідей на будь-який смак. Доступно все і навіть більше: від кольорів і матеріалів до оздоблення та обробки.
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Ці ідеї допоможуть вам створити ванну кімнату своєї мрії. Ось 5 порад-дизайнів, звідки можна почерпнути натхнення.
Облаштуйте ванну в паризькому стилі
Паризький дизайн у ванній кімнаті / Фото James Merrell
Повісьте картини
Ванна – це теж місце для творчості / Фото Penny Morrison
Обирайте дерев'яні меблі для тепла та затишку
Дерев'яна тумба у ванній кімнаті / Фото Future
Заокруглені кути в деталях пом'якшують дизайн
М'які кути в умивальнику та полицях / Фото Future
Подумайте про кольорову сантехніку
Кольорова сантехніка вже давно в тренді / Фото Davey Lighting