Незалежно від того, чи плануєте ви оновити свою ванну кімнату, чи зробити її схожою на спа, зараз доступний широкий вибір розкішних ідей на будь-який смак. Доступно все і навіть більше: від кольорів і матеріалів до оздоблення та обробки.

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Ці ідеї допоможуть вам створити ванну кімнату своєї мрії. Ось 5 порад-дизайнів, звідки можна почерпнути натхнення.

Облаштуйте ванну в паризькому стилі

Паризький дизайн у ванній кімнаті / Фото James Merrell

Повісьте картини

Ванна – це теж місце для творчості / Фото Penny Morrison

Обирайте дерев'яні меблі для тепла та затишку

Дерев'яна тумба у ванній кімнаті / Фото Future

Заокруглені кути в деталях пом'якшують дизайн



М'які кути в умивальнику та полицях / Фото Future

Подумайте про кольорову сантехніку

Кольорова сантехніка вже давно в тренді / Фото Davey Lighting