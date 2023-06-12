Независимо от того, планируете ли вы обновить свою ванную комнату или сделать ее похожей на спа, сейчас доступен широкий выбор роскошных идей на любой вкус. Доступно все и даже больше: от цветов и материалов до отделки и отделки.

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Эти идеи помогут вам создать ванную свою мечту. Вот 5 советов-дизайнов, откуда можно почерпнуть вдохновение.

Устройте ванную в парижском стиле

Парижский дизайн в ванной / Фото James Merrell

Повесьте картины

Ванна – это тоже место для творчества / Фото Penny Morrison

Выбирайте деревянную мебель для тепла и уюта

Деревянная тумба в ванной комнате / Фото Future

Округленные углы в деталях смягчают дизайн



Мягкие углы в умывальнике и полках / Фото Future

Подумайте о цветной сантехнике

Цветная сантехника уже давно в тренде / Фото Davey Lighting