Ідеї розкішної ванної кімнати: п'ять елегантних дизайнів на будь-який смак
Джерело:Homes & Gardens
Ідеї розкішної ванної кімнати стануть у пригоді, якщо ви хочете, щоб це приміщення виглядало дорогим і розкішним у вашому домі. Хоча всі звики до того, що ванна лише функціональна, вона також має бути й гарною.
Незалежно від того, чи плануєте ви оновити свою ванну кімнату, чи зробити її схожою на спа, зараз доступний широкий вибір розкішних ідей на будь-який смак. Доступно все і навіть більше: від кольорів і матеріалів до оздоблення та обробки.
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Ці ідеї допоможуть вам створити ванну кімнату своєї мрії. Ось 5 порад-дизайнів, звідки можна почерпнути натхнення.
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Заокруглені кути в деталях пом'якшують дизайн
М'які кути в умивальнику та полицях / Фото Future