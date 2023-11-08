Дизайнери інтер'єру поділитися легкими й бюджетними ідеями, які додають розкоші у ванну кімнату. Від ефектних шпалер до красивого дзеркала – оберіть те, що вам до вподоби.
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Красиве освітлення
Два настінні бра над дерев'яним туалетним столиком / Фото Sophia Mavrides
Багато гарного текстилю
Рушники, плетені кошики та килим додають тепла / Фото John Merkl
Цікаві шпалери
Квіткові шпалери суттєво впливають на атмосферу у ванній / Фото Barlow & Barlow
Стильне дзеркало
Унікальний дизайн дзеркала, який швидко привертає увагу / Фото Megan Evan Interiors
Оригінальні твори мистецтва
У ванній кімнаті тепер часто вішають картини / Фото Mary Wadsworth