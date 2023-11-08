Дизайнеры интерьера поделиться легкими и бюджетными идеями, добавляющими роскоши в ванную комнату. От эффектных обоев до красивого зеркала – выберите то, что вам нравится.
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Красивое освещение
Два настенных бра над деревянным туалетным столиком / Фото Sophia Mavrides
Много хорошего текстиля
Полотенца, плетеные корзины и ковер добавляют тепло / Фото John Merkl
Интересные обои
Цветочные обои оказывают существенное влияние на атмосферу в ванной / Фото Barlow & Barlow
Стильное зеркало
Уникальный дизайн зеркала, быстро привлекающий внимание / Фото Megan Evan Interiors
Оригинальные произведения искусства
В ванной теперь часто вешают картины / Фото Mary Wadsworth