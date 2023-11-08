5 способів, як створити розкішний та привабливий дизайн у ванній кімнаті
Джерело:Homes & Gardens
Звичайно, ванні кімнати мають бути дуже практичними, але це не означає, що вони не можуть виглядати красиво та розкішно. Якщо підібрати правильні деталі, то ванна кімната стане вашим місцем відпочинку та натхнення.
Дизайнери інтер'єру поділитися легкими й бюджетними ідеями, які додають розкоші у ванну кімнату. Від ефектних шпалер до красивого дзеркала – оберіть те, що вам до вподоби.
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