5 способів, як створити розкішний та привабливий дизайн у ванній кімнаті

Звичайно, ванні кімнати мають бути дуже практичними, але це не означає, що вони не можуть виглядати красиво та розкішно. Якщо підібрати правильні деталі, то ванна кімната стане вашим місцем відпочинку та натхнення.

Дизайнери інтер'єру поділитися легкими й бюджетними ідеями, які додають розкоші у ванну кімнату. Від ефектних шпалер до красивого дзеркала – оберіть те, що вам до вподоби.

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Красиве освітлення

Два настінні бра над дерев'яним туалетним столиком / Фото Sophia Mavrides

Багато гарного текстилю

Рушники, плетені кошики та килим додають тепла / Фото John Merkl

Цікаві шпалери

Квіткові шпалери суттєво впливають на атмосферу у ванній / Фото Barlow & Barlow

Стильне дзеркало

Унікальний дизайн дзеркала, який швидко привертає увагу / Фото Megan Evan Interiors

Оригінальні твори мистецтва

У ванній кімнаті тепер часто вішають картини / Фото Mary Wadsworth