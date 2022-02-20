Монако – це територія заможних бізнесменів та зірок, сяйво якої простягається на увесь світ. Нерухомість тут також вражає: як можливостями, так і цінами.

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Дивовижні краєвиди / Фото The Richest

Sky Penthouse – це унікальне помешкання, вартість якого коливається в районі 400 мільйонів доларів. Цей пентхаус є найдорожчим у світі, і важко уявити проєкт, який зможе скинути його з цінового Олімпу.

Кожен сантиметр просякнутий розкішшю / Фото The Richest

Помешкання має площу у 3,3 тисячі квадратних метрів. Похизуватися такими розмірами може далеко не кожен будинок!

Апартаменти розташовані у хмарочосі Tour Odeon, що теж неабияк впливає на ціну об'єкта. Втім, завдяки цьому пентхаус, розташований на висоті понад 170 метрів, тому перед власниками будуть відкриті краєвиди, вартість яких точно потягне на кілька десятків мільйонів доларів.

Насолода краєвидами доступна з будь-якої точки / ФотоThe Richest

У пентхаусі є все, що тільки можна уявити: розкішний інтер'єр у декількох стилях, відкритий басейн, багато кімнат, зона для розваг з ді-джейськими пультами. Життя тут точно стане казкою. Ця нерухомість у Монако заслужено є найдорожчим пентхаусом у світі, і, напевно, не позбудеться цього звання ще дуже довго.

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Зона веселого заможного дозвілля / Фото The Richest