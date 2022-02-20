Монако – это территория богатых бизнесменов и звезд, сияние которой простирается на весь мир. Недвижимость здесь также поражает: как возможностями, так и ценами.

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Удивительные виды / Фото The Richest

Sky Penthouse – это уникальное помещение, стоимость которого колеблется в районе 400 миллионов долларов. Этот пентхаус – самый дорогой в мире, и трудно представить проект, который сможет сбросить его с ценового Олимпа.

Каждый сантиметр пропитан роскошью / Фото The Richest

Жилье имеет площадь в 3,3 тысячи квадратных метров. Похвастаться такими размерами может далеко не каждый дом!

Апартаменты расположены в небоскребе Tour Odeon, что тоже оказывает большое влияние на цену объекта. Впрочем, благодаря этому пентхаус расположен на высоте более 170 метров, поэтому перед владельцами будут открыты виды, стоимость которых точно потянет на несколько десятков миллионов долларов.

Наслаждение видами доступно из любой точки / ФотоThe Richest

В пентхаусе есть все, что только можно вообразить: роскошный интерьер в нескольких стилях, открытый бассейн, много комнат, зона для развлечений с ди-джейскими пультами. Жизнь здесь точно станет сказкой. Эта недвижимость в Монако по праву является самым дорогим пентхаусом в мире, и, наверное, не лишится этого звания еще очень долго.

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Зона веселого зажиточного досуга / Фото The Richest