Галузеві експерти поділилися формулою, яку вони використовують, коли обирають освітлення до спальні. Головна ідея полягає в тому, що люстра не має ані засліплювати, ані заважати маленьким світильникам.

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Розмір люстри у спальні

Існує галузева формула, яку використовують як орієнтир, щоб допомогти вибрати діаметр освітлювального приладу для вашої спальні. Виміряйте ширину та довжину вашої спальні у футах і додайте їх (30 сантиметрів – 1 фут). Отримана сума дасть вам початкову точку того, який діаметр буде найкращим,

– каже архітектор консультант з дизайну інтер'єру Аліна Енаке.

Крім того, фахівчиня рекомендує вам враховувати висоту стелі.

Розмір люстри правильно визначати за формулою / Фото Nicole Gerulat

"Ми завжди радимо залишати відстань не менш ніж 200 сантиметрів між нижньою стороною світильника та рівнем оздоблення підлоги".

Загальне емпіричне правило для розміру люстри – це максимум 1/3 найдовшої стіни в кімнат. Це допомагає зберегти баланс простору, розповідає дизайнер інтер’єру Коннор Прествуд.

Люстра має займати максимум одну третю частину найдовшої стіни / Фото Davide Lovatti