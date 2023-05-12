Эксперты поделились формулой, которую они используют, когда выбирают освещение в спальню. Главная идея состоит в том, что люстра не должна ни ослеплять, ни мешать маленьким светильникам.

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Размер люстры в спальне

Существует формула, которую используют в качестве ориентира, чтобы помочь выбрать диаметр осветительного прибора для вашей спальни. Измерьте ширину и длину спальни в футах и добавьте их (30 сантиметров – 1 фут). Полученная сумма даст вам начальную точку того, какой диаметр будет лучшим,

– говорит архитектор-консультант по дизайну интерьера Алина Енаке.

Кроме того, специалист рекомендует вам учитывать высоту потолка.

Размер люстры правильно определять по формуле / Фото Nicole Gerulat

"Мы всегда рекомендуем оставлять расстояние не менее 200 сантиметров между нижней стороной светильника и уровнем отделки полов".

Общее эмпирическое правило для размера люстры – это максимум 1/3 самой длинной стены в комнате. Это помогает сохранить баланс пространства, рассказывает дизайнер интерьера Коннор Прествуд.

Люстра должна занимать максимум одну третью часть самой длинной стены / Фото Davide Lovatti