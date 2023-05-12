Наскільки великою має бути люстра у спальні: ось що вам потрібно знати

Під час облаштування спальні варто зробити акцент на люстрі. Розмір та насиченість світла має важливе значення.

Галузеві експерти поділилися формулою, яку вони використовують, коли обирають освітлення до спальні. Головна ідея полягає в тому, що люстра не має ані засліплювати, ані заважати маленьким світильникам.

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Розмір люстри у спальні

Існує галузева формула, яку використовують як орієнтир, щоб допомогти вибрати діаметр освітлювального приладу для вашої спальні. Виміряйте ширину та довжину вашої спальні у футах і додайте їх (30 сантиметрів – 1 фут). Отримана сума дасть вам початкову точку того, який діаметр буде найкращим,

– каже архітектор консультант з дизайну інтер'єру Аліна Енаке.

Крім того, фахівчиня рекомендує вам враховувати висоту стелі.

Розмір люстри правильно визначати за формулою / Фото Nicole Gerulat

"Ми завжди радимо залишати відстань не менш ніж 200 сантиметрів між нижньою стороною світильника та рівнем оздоблення підлоги".

Загальне емпіричне правило для розміру люстри – це максимум 1/3 найдовшої стіни в кімнат. Це допомагає зберегти баланс простору, розповідає дизайнер інтер’єру Коннор Прествуд.

Люстра має займати максимум одну третю частину найдовшої стіни / Фото Davide Lovatti