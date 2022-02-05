Новая эра в архитектуре: 10 самых ожидаемых проектов со всего мира
Источник:Archdaily
В подборке издания Archdaily говорится о лучших концептах и проектах, которые "зависли" на разных стадиях реализации. Предлагаем ознакомиться с самыми ожидаемыми из них.
Выбранные проекты демонстрируют важность взаимосвязи человека с природой и актуальность создания новых архитектурных объектов без причинения вреда окружающей среде.
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SAWA
SAWA – концепт деревянной башни в Нидерландах высотой 50 метров. 90% строения создадут из поперечно-клееной древесины. Использование таких стройматериалов позволит снизить выбросы углекислого газа, а также сократить время, необходимое для строительства сооружения.
Проект SAWA / Фото Mei architects and planners
Согласно замыслу авторов, SAWA будет иметь раскидистые ступенчатые террасы, расположенные на каждом этаже здания. Запуск проекта считается началом новой эры в архитектуре.
The CANTON House
В Карпатах собираются разместить The CANTON House – курорт в юго-восточном регионе Румынии. Архитектор Марк Торп спроектировал автономные дома, создав абсолютно аутентичную конструкцию половинчатого здания, где крыша плавно перетекает в стены.
The CANTON House / Фото Marc Thorpe Design
На такой стиль разработчика вдохновили местные полностью крытые деревянными элементами дома, преимущественно в сельских местностях. The CANTON House предлагает новый взгляд на жизнь в гармонии с природой и рациональное видение будущего.
Common-sky
В Лондоне есть целый комплекс социального жилья послевоенного времени, которому сейчас грозит снос из-за плохой пригодности к эксплуатации и низкого уровня безопасности. Вместо того чтобы уничтожать старые здания, проект Common-sky предлагает дать им вторую жизнь.
Common-sky / Фото Temporary Office
Эти усадьбы будут служить фундаментом для строительства новых многоэтажек. Предложенная пристройка осовременит вид построек и одновременно сохранит их историю. Проект должен ликвидировать социальное неравенство.
New Mosque Preston
New Mosque Preston / Фото BLANKPAGE Architects
Для завершения проекта по возведению новой мечети в Престоне архитекторы планируют подключить ленд-арт. Такой подход объединит ландшафт и архитектуру и придаст новые смыслы современному религиозному пространству.
Мечеть будет выглядеть куполообразной стальной решетчатой конструкции с пышными садами на территории.
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Self-Nurturing City
Self-Nurturing City / Фото Marziah Zad, Raha Ashrafi, Honorata Grzesikovska, Mateus Sartori
Архитекторы Shoppers World Brampton вдохновились зелеными насаждениями и водоемами канадского Брамптона, чтобы превратить торговый центр и большую парковку площадью в 53 акра в живой город.
Цель проекта – сформировать устойчивый ландшафтный дизайн, позволяющий озеленить асфальтированные улицы: тротуары будут напоминать минипарки, а на крышах небоскребов обустроят газоны.
Verdant Sanctuary
Для Стэнфордского исследовательского парка в Пало-Альто, сердце Кремниевой долины, был разработан офисный проект Verdant Sanctuary. Архитекторы предложили новый подход, связанный с ростом спроса на открытое рабочее пространство.
Verdant Sanctuary / Фото Form4 Architecture
Двухэтажное здание с большим исследовательским центром обеспечит единение с природой благодаря наклонной крыше и саду на территории центра. Солнечные панели и полностью деревянный фасад будут предотвращать выбросы углерода.
Envisioning Tomorrow's Israel
Envisioning Tomorrow’s Israel / Фото S Wieder Architect P.C
В настоящее время пустынный регион на юге Израиля является технологическим центром образования с древней историей. Архитекторы Envisioning Tomorrow's Israel планируют создать поселения, где современное поколение сможет быть в гармонии со своим прошлым и создавать инновационное будущее.Новые технологии строительства направлены на то, чтобы сделать жилье более комфортным и дешевым, а также сократить сроки строительства. Оцените эти преимущества, обратившись в Корпорацию Недвижимости РИЕЛ.
The Cacao Ecovillage
Компания Valentino Gareri Atelier спроектировала в Манаби (Эквадор) городок из отходов какао-бобов. Остатки, получаемые в результате производства шоколада, планируют повторно использовать в качестве материала для 3D-печати частей домов.
The Cacao Ecovillage / Фото Valentino Gareri Atelier
Проект называют Кремниевой долиной для инноваторов в сфере экономики замкнутого цикла. Он дает толчок к созданию новых архитектурных объектов из экологических материалов.
Česká Spořitelna Headquarters
Sporitelna Headquarters / Фото Pavel Hnilička Architects+Planners and Baumschlager Eberle Architekten
План преобразования заброшенного участка в Смехове, районе Праги воспроизводит характерную для города блочную архитектурную структуру. Согласно проекту, чем ближе здания будут располагаться к главному бульвару, тем выше их проектируют.