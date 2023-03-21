Потеряны во времени: 10 уникальных зданий, которые чудом удалось найти
21 марта 2023, 17:56Читати новину українською
Источник:Твиттер Alex Menn
На планете Земля немало заброшенных произведений архитектуры, которые из года в год загребает в свои сети природа. Они обрастают травой, плотно прячутся за деревьями и продолжают существовать только на фото.
Профессиональным хантером уникальных достопримечательностей является фотограф Alex Menn, который делится в своем твиттере невероятными находками. Его лучшие работы смотрите в нашей подборке.
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