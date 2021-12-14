В 2022 году стоимость новостроек может возрасти на 10 – 15%: прогноз эксперта

Удорожание на первичном рынке возможно при благоприятных экономических условиях и существенном росте спроса. При этом наибольшие ценовые колебания возможны с апреля по июнь и с октября по декабрь включительно.

Такое предположение высказал Михаил Пидвисоцкий, основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group.

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Какой сегмент жилья подорожает наиболее существенно

Эксперт считает, что весной следующего года на первичном рынке жилья ожидается существенное увеличение спроса. Однако интерес покупателей будет сосредоточен преимущественно на объектах классов комфорт и комфорт. По его мнению, при благоприятной политико-экономической ситуации в стране, в 2022 году только у 30 – 40% новостроек рост цен будет мотивирован повышенной популярностью у покупателей. Прежде всего, это касается объектов высокого качества с создаваемыми условиями для комфортной жизни и возможностью сохранить средства от обесценения.

"В 2022 году более 60 – 65% спроса на первичном рынке будет сосредоточено на 1,2-комнатных квартирах площадью до 60 метров квадратных именно в объектах классов комфорт и комфорт+, которым присуще высокое качество строительства, а также предусмотрено создание полноценного инфраструктурного комплекса", – рассказал Михаил Подвысоцкий.

Эксперт отметил, что ценовая ситуация на первичном рынке будет также зависеть от темпов развития ипотечного кредитования, эффективности законодательных изменений в сфере градостроительства, которые должны гарантировать покупателям безопасное приобретение жилья. Он убежден: чтобы существенно увеличить спрос на новостройки, доля заключенных с помощью ипотеки сделок должна возрасти не менее 25 – 30% от всего объема продаж на первичном рынке жилья. Специалист напомнил, что по итогам 9 месяцев 2021 только около 0,5% ипотечных сделок на рынке жилья пришлось на первичный рынок, а по программе "Доступная ипотека" чуть более 20% касалось приобретения жилья в новостройках.

"Развитие ипотеки и законодательное регулирование первичного рынка – связанные между собой процессы. Ведь речь идет не только о доступности ипотеки для граждан, но и о том, чтобы ипотека заработала на "безопасном" первичном рынке. По оптимистическому сценарию, в ближайшие годы количество выданных ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке может составить 40 – 50% от общего объема ипотеки, что может спровоцировать новый жилищный бум" – отметил эксперт.

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Перспективы развития строительства жилья в Украине

В ближайшие 3 – 5 лет на первичном рынке следует ожидать существенных изменений в работе застройщиков. С одной стороны, будут изменяться бизнес-процессы в девелоперских компаниях, а с другой – будет расти качество жилых комплексов.

Сейчас в Киеве только 20% застройщиков работают по новым стандартам, заключающимся в девелопменте полного цикла (от проектирования, строительства до эксплуатации построенных ЖК). Кроме того, современные девелоперы все чаще используют собственные инвестиции, которые составляют до 60% от себестоимости проекта.

Важным для развития первичного рынка жилья может стать и постепенная ориентация отечественных компаний на создание крупных жилых массивов по принципу "нового города": самодостаточных, интегрированных в окружающую среду жилых пространств со всем необходимым для комфортной жизни, работы, отдыха, занятий спортом. А себестоимость возведения таких объектов может на 30 – 35% быть выше обычных проектов комфорт-класса. Кроме того, добавляет эксперт, к 2025-2027 годам в Киеве доля новых масштабных проектов может достичь 25 – 30% от всего предложения на первичном рынке жилья.