5 городов Украины, где наблюдается самое стремительное подорожание недвижимости

2021 год стал годом быстрого роста цен на недвижимость: в среднем квадратный метр подорожал на 25-30%. Квартиры дорожали как в Киеве, так и других регионах.

Большинство экспертов считают, что пик цен пройден еще в конце осени – больше за жилье украинцы платить сейчас не готовы. Однако нестабильная экономическая ситуация, инфляция и пандемия коронавируса могут внести свои коррективы.

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Цены на недвижимость по Украине

Цены выросли больше всего на недавно сданные в эксплуатацию объекты, ведь в инвестиционном плане недвижимость первичного рынка всегда была более привлекательной, чем на вторичном рынке.

Самая восходящая динамика цен ожидаемо зафиксирована в столице. Если в начале 2021-го минимальная стоимость квадратного метра в Киеве стартовала от 19,5 тысячи гривен, то в конце года она равнялась 23 тысячам гривен. Средняя цена "квадрата" составила 28 тысяч гривен в январе и 35 тысяч гривен в декабре.

Где самое дорогое жилье (данные на конец 2021 года)

Не менее драматично дорожало первоначальное недвижимое имущество и в других городах-миллионниках. Так, средняя стоимость квадратного метра в начале и конце 2021 года составляла:

в Киеве: 28 000 гривен – 35 000 гривен;

28 000 гривен – 35 000 гривен; во Львове: 24 000 гривен – 28 500 гривен;

24 000 гривен – 28 500 гривен; в Одессе: 23 000 гривен – 27 000 гривен;

23 000 гривен – 27 000 гривен; в Днепре: 23 500 гривен – 28 000 гривен;

23 500 гривен – 28 000 гривен; в Харькове: 20500 гривен - 24500 гривен.

Динамика цен на киевскую недвижимость / Инфографика vn.com.ua

Почему растут цены

Тенденция динамики цен наметилась еще в 2020 году – тогда квартиры подорожали на 10 – 15%, но 2021 побил все рекорды, ведь стоимость "квадрата" в новостройках беспрецедентно увеличилась на 30%. Компании-застройщики объясняли скачок цен: