Существуют лайфхаки, которые помогут сделать кухню идеальной. Их назвала дизайнер интерьера Катя Лошакова.

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5 лайфхаков для кухонной мебели

Сушка рядом с посудомойкой

По словам дизайнера интерьера, если на кухне есть посудомоечная машина, гораздо удобнее посуду из нее перекладывать сразу в специальный отсек.

Функциональный фартук

Этот вариант актуален для глубокой кухни, где есть дополнительные 30 сантиметров. За фартуком можно организовать полезное пространство для хранения посуды, кухонной утвари, специй, сушки и многого другого. В таком случае у хозяйки всегда все будет под рукой.

Органайзеры для ящиков

Выдвижные большие ящики на кухнях – это очень удобно. Но я как никто другой знаю, что в них сложно организовать хранение. Разделители хорошо справляются с этой задачей. Они полезно распределяют площадь ящика и все предметы остаются на видном месте,

– отметила Катя Лошакова.

Организовать хранение помогут удобные органайзеры / Фото HappyModern

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Скрытые врезные розетки

Такой вариант очень практичен и удобен. Ведь розетки не будут видны, а также они получат защиту от пыли и крошек благодаря специальной крышке.

На кухне нужно много розеток, поэтому скрытый вариант – идеальное решение / Фото electry

Функциональный угол

Если раньше угловые секции старались избегать или помещать туда мойку, то сейчас это место можно использовать полезнее. Выдвижные секции удобные в использовании и позволяют компактно хранить посуду,

– резюмировала дизайнер интерьера.