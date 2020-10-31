Зеленые растения в последние годы стали трендом в интерьере квартир и домов. Они не только освежают помещение, но и имеют ряд других преимуществ.

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Польза для здоровья

Зеленые растения очищают воздух в помещении от вредных примесей и пилы, улучшают микроклимат. Комнатные цветы особо необходимы в квартирах, где проживают дети и домашние животные.

Комнатные цветы очищают воздух / Фото homester

Природные ноты в интерьере

В последние годы в тренде все натуральное и природное. Зелень является одним из самых актуальных декоров. Поставьте на пол большую банановую пальму или монстеру – и ваше жилье заиграет новыми красками. Если же вы держите цветы на подоконнике – присмотритесь к суккулентам, например. Они красиво и стильно выглядят, и просты в уходе.

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Цвет и настроение

Всем известно, что зеленый цвет положительно влияет на эмоциональное состояние человека, он успокаивает и расслабляет. Живые растения ассоциируются с теплом, свежим воздухом, чистой природой, и позволят вам чувствовать себя комфортно, спокойно и умиротворенно. Натуральная зелень лишь украсит ваше жилище, добавив в него новые краски.

Зеленый цвет благотворно влияет на самочувствие человека / Фото salon

Целебные свойства

Кроме потрясающего вида, многие растения обладают целебными свойствами. Знаменитые ромашка, алоэ, лотос пригодятся в любом доме. Из ромашки заваривают чай, сок алоэ – популярный ингредиент масок для лица и тела, который, к тому же, быстро заживляет раны и лечит кожные заболевания. Лотос полезен для глаз, поэтому отлично впишется в уголок у монитора.

Комнатные растения – это не только красиво, но и полезно / Фото dekoriko