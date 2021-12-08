Ремонт кухни: 8 вещей на которых можно сэкономить

Кухня – особое место в доме, где проходит значительная часть жизни. Здесь происходит магия приготовления пищи, а также создается уют во время семейных обедов.

Учитывая разнообразие функций этого помещения, вполне логично, что экономить на его ремонте нельзя. Однако дизайнер интерьеров a.s.d.e.s.i.g.n нашла методы, которые помогут потратить меньше, не испортив назначение и вид кухни.

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Как сэкономить на ремонте кухни

1. Экономьте на этапе замеров

В первую очередь сэкономить на ремонте поможет выбор стандартных размеров кухонных блоков и ящиков. Об этом вас также предупредит мебельщик, который будет проводить замеры, так что прислушайтесь к его советам.

2. Откажитесь от закругленных краев

Откажитесь от закругленных краев / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Не заказывайте кухню с округленными краями. Во-первых, это стоит дороже. Во-вторых, – дешевит помещение.

3. Избегайте разделения на уровни

Не разделяйте ящики / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Не разделяйте верхние ящики на 2 горизонтальных уровня. Вместо этого закажите обычную вертикальную дверь. Так вы экономите на фурнитуре и материале.

4. Не используйте сложные механизмы

Выбирайте обычное открывание / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Выбирайте фасады с обычным открыванием без подъемных механизмов и систем push to open. Несмотря стильный вид, они потянут много бюджета, что никак не проявится на практике.

5. Учтите размер дверцы

Закажите длинную дверцу / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Дизайнер рекомендует заказывать кухню без ручек, а вместо дорогих систем – использовать длину дверцы. Просто попросите мебельщика сделать их длиннее ящика. Поверхность, которая будет нависать над основанием, станет прекрасной альтернативой врезным ручкам и профилям, которые тоже стоят немало.

6. Выберите подходящие материалы

Да, экономить на фасадах не стоит, но уменьшить расходы на этом этапе тоже возможно. Выберите фасады из дорогого материала, а для середины используйте более дешевый. Это поможет сбалансировать финальную цену.

7. Необязательно делать кухни к потолку

Короб из гипсокартона сэкономит средства при ремонте кухни / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Если у вас высокий потолок, то не доводите верхние ящики до потолка, а произведите опуск из гипсокартона.

8. Купите готовую кухню

Если бюджет вообще ограничен, то покупайте готовую кухню. Такие можно найти в компаниях, которые специализируются на быстросборной мебели.

Оригинальный текст публикации @a.s.d.e.s.i.g.n

Ремонт кухни: 8 вещей на которых можно сэкономить / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Ремонт кухни, на чем сэкономить?