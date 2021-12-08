Ремонт кухни: 8 вещей на которых можно сэкономить
Источник:инстаграмм a.s.d.e.s.i.g.n
Кухня – особое место в доме, где проходит значительная часть жизни. Здесь происходит магия приготовления пищи, а также создается уют во время семейных обедов.
Учитывая разнообразие функций этого помещения, вполне логично, что экономить на его ремонте нельзя. Однако дизайнер интерьеров a.s.d.e.s.i.g.n нашла методы, которые помогут потратить меньше, не испортив назначение и вид кухни.
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Как сэкономить на ремонте кухни
1. Экономьте на этапе замеров
В первую очередь сэкономить на ремонте поможет выбор стандартных размеров кухонных блоков и ящиков. Об этом вас также предупредит мебельщик, который будет проводить замеры, так что прислушайтесь к его советам.
2. Откажитесь от закругленных краев
Не заказывайте кухню с округленными краями. Во-первых, это стоит дороже. Во-вторых, – дешевит помещение.
3. Избегайте разделения на уровни
Не разделяйте ящики / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Не разделяйте верхние ящики на 2 горизонтальных уровня. Вместо этого закажите обычную вертикальную дверь. Так вы экономите на фурнитуре и материале.
4. Не используйте сложные механизмы
Выбирайте фасады с обычным открыванием без подъемных механизмов и систем push to open. Несмотря стильный вид, они потянут много бюджета, что никак не проявится на практике.
5. Учтите размер дверцы
Закажите длинную дверцу / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Дизайнер рекомендует заказывать кухню без ручек, а вместо дорогих систем – использовать длину дверцы. Просто попросите мебельщика сделать их длиннее ящика. Поверхность, которая будет нависать над основанием, станет прекрасной альтернативой врезным ручкам и профилям, которые тоже стоят немало.
6. Выберите подходящие материалы
Да, экономить на фасадах не стоит, но уменьшить расходы на этом этапе тоже возможно. Выберите фасады из дорогого материала, а для середины используйте более дешевый. Это поможет сбалансировать финальную цену.
7. Необязательно делать кухни к потолку
Если у вас высокий потолок, то не доводите верхние ящики до потолка, а произведите опуск из гипсокартона.
8. Купите готовую кухню
Если бюджет вообще ограничен, то покупайте готовую кухню. Такие можно найти в компаниях, которые специализируются на быстросборной мебели.
Оригинальный текст публикации @a.s.d.e.s.i.g.n
Ремонт кухни: 8 вещей на которых можно сэкономить / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Ремонт кухни, на чем сэкономить?
- В первую очередь выбирать по максимуму стандартные размеры кухонных блоков и всех ящиков (об этом моменте вам напомнит "кухонщик" при замерах).
- Не заказывайте кухню с округленными краями, это стоит дороже, а смотрится дешево.
- Не разделяйте верхние ящики на 2 горизонтальных уровня, сделайте обычную вертикальную дверь. Так вы экономите на фурнитуре и материале.
- Выбирайте фасады с обычным открыванием, без подъемных механизмов и систем push to open, тем более эти системы не так удобны как кажутся.
- Если вы заказываете кухню, без ручек, то попросите сделать верхнюю дверцу длиннее основания ящика, вроде бы нависающего, или самое основание уже, чтобы можно было пальчиками подцепить снизу и свободно открыть. Это позволит сэкономить на врезных ручках и профилях.
- Выберите фасады из более дорогого материала, а середину – из дешевого.
- Если у вас высокий потолок, то не доводите верхние ящики до потолка, а произведите опуск из гипсокартона.
- Если бюджет вообще ограничен, покупайте готовую кухню.