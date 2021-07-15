Покупка обошлась знаменитости в 10 миллионов фунтов стерлингов (376 миллионов гривен). Как выглядит дом – смотрите далее.

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Что известно о сделке

Дом расположен в Беверли-Хиллз. Его цена – 376 миллионов гривен. Ранее недвижимость принадлежала актрисе Николь Ричи. Особняк стал третьим для Адель в этом районе.

В элитном районе проживает много звезд Голливуда, например, актриса Дженнифер Лоуренс и Эллен Дедженерес.

Первый объект в этом районе Адель купила в 2016 году. Второй – после расставания с мужем Саймоном Конецки – в 2019 году.

У Адель уже три дома в элитном районе / Фото thisischriswhite

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Что есть в доме Адель

В огромном особняке за 10 миллионов фунтов стерлингов есть четыре спальни и четыре ванные комнаты. На территории расположен бассейн и баскетбольная площадка.

По соседству с Адель проживают звезды Голливуда /Фото thisischriswhite

Певицы "коллекционирует" дома в Беверли-Хиллз / Фото thisischriswhite