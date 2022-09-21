В то же время резко возросла себестоимость строительства. Это послужило основанием для повышения цен на квартиры в новостройках.

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Сколько стоят квартиры от застройщиков в Украине

Новые квадратные метры подорожали в гривне на 25 – 35% по сравнению с довоенным уровнем. В столице метр нового жилья в среднем стоит 48 200 гривен. Это на 12 400 гривен или 25% больше чем полугода назад.

При этом самый большой прирост за время войны показал Ужгород: новое жилье в регионе подорожало на 55% или 14 200 гривен. В настоящее время стоимость квадратного метра в новостройке составляет 39 700 гривен.

Эксперты объясняют, что такой рост связан прежде всего с подорожанием строительных материалов, которые выросли в цене по меньшей мере на 20 – 25% в долларах. При этом ожидается, что до конца года пронесется еще несколько волн увеличения стоимости сырья. Застройщики прогнозируют повышение цен еще от 5 до 15%.

В то же время, часть застройщиков столкнулись с дефицитом стройматериалов. Некоторые были вынуждены повышать цену из-за увеличения затрат на логистику.

Удерживать цену сейчас могут девелоперы, которые сформировали резервы стройматериалов еще до войны. Впрочем, эта предусмотрительность временная и впоследствии цены будут расти прямо пропорционально увеличению себестоимости строительства.

Какова реальная цена за новостройки

Реальные цены, по которым совершают сделки на рынке, часто ниже довоенных. Это обусловлено очень низким спросом на недвижимость. В настоящее время количество продаж составляет 10 – 15% от довоенных показателей.

Чтобы хоть как-то оживить рынок, застройщики вынуждены предлагать скидки и акции покупателям при условии 100% оплаты, а также рассрочки на 3 – 7 лет с фиксацией цены. Попасть на такие условия, по словам экспертов, можно до конца 2022 года.

Существует задекларированная девелоперами цена, озвученная в рекламе, а также цена для реального покупателя со значительным дисконтом от довоенной цены в размере 15 – 20%.

– рассказал соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

Однако подобные предложения вряд ли помогут существенно увеличить спрос на недвижимость. Большинство потенциальных покупателей склонно отложить покупку жилья как минимум до завершения отопительного сезона.

Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе добавляет, что главным препятствием остается война. И до завершения активной фазы ждать массового роста спроса на недвижимость не стоит. В то же время он отмечает, что из-за войны страны имеет дефицит жилья объемом не менее 50 миллионов квадратных метров и на восстановление уйдет более 5 лет. Так что людям нужно будет где-то жить, спрос будет расти.