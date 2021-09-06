Американец построил дом из мусора, потратив на это 40 лет

Художник из Оклахомы Ричард Делбридж построил собственный дом из вторичных материалов. Чтобы довести дом до ума, он потратил 40 лет своей жизни.

Для возведения дома Делбридж использовал все, что попадалось под руку: алюминиевые банки, бутылки, старый кирпич и даже выброшенные игрушки. Говорит, что за эти годы он смешал примерно полтонны цемента.

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Возведение дома из отходов

Несколько десятилетий назад 69-летний Ричард Делбридж купил земельный участок в сельской местности Оклахомы. Будучи преданным ценителем домов коренных американцев в Нью-Мексико, он спроектировал собственный дом и принялся его возводить.

Делбридж собирал мусор, который оставляли туристы, ходил вдоль обочины дорог и подбирал все, что выбрасывали люди. Бутылки, алюминиевые банки, кирпич и прочие мелочи – во всем мужчина видел потенциал для строительства.

Однажды я нашел выброшенную куклу. Она выглядела такой несчастной и мне стало так грустно, ведь когда-то эта кукла для кого-то что-то значила,

– вспоминает Делбридж.

Не покладая рук, Ричард работал над своим домом и со временем появилась небольшая избушка со столовой и спальней на втором этаже.



Даже куклы украшают стены дома / Коллаж с фото Ричарда Делбриджа

Увеличил дом

Определенный период он и его дети наслаждались тем, что имеют, но впоследствии Делбридж решил расширить жилую площадь. Он добавил ванную комнату, вторую спальню, оранжерею и третий этаж с пожарным столбом, что проходит через дом.

Помимо уникального строительного материала, дом имеет экологически чистые инженерные системы – компостный туалет и специальные бассейны для сбора дождевой воды.



Дом имеет экологически чистые инженерные системы / Коллаж с фото Ричарда Делбриджа

Необычайный дом украшает мозаика, которая тоже изготовлена из отходов. Делбридж подсчитал, что в общей сложности примерно 75% дома сделано из переработанного материала.



Американец научился даже выкладывать мозаику / Коллаж с фото Ричарда Делбриджа