Эксперты советуют избегать этого интерьерного тренда в гостиных

Интерьер гостиной может испортить многое. Однако есть один "тренд", которого дизайнеры точно рекомендуют избегать.

Когда дело касается того, чтобы сделать гостиную особенным, деревянные акцентные стены кажутся удачным выбором. На самом деле темная древесина разве что добавляет проблем.

Обратите внимание С жилой площади – в нежилую: особенности процедуры

Почему темные деревянные стены в гостиной – это плохой выбор

Дизайнер интерьеров Дейдре Ремтема говорит, что гостиная – это единственное пространство, где дерево "не имеет смысла".

"Нам нужно внедрять свежие идеи вместо хеширования стариков. Если вы ищете способы добавить этот материал в дизайн гостиной, то должны использовать его только как часть "большого плана дизайна", – говорит Ремтема.

Деревянные стены портят вид гостиной / Фото Future

Похожие мнения еще много дизайнеров. Эксперт Санель Коньяр рассказывает, что деревянные акцентные стены "на этот очень актуальны", но успех полностью зависит от тона древесины, которую вы используете.

"Яркие и темные цвета будут не актуальны и будут ограничивать ваш будущий выбор дизайна интерьера", – считает дизайнер.

Кроме того, темная древесина визуально уменьшает комнату меньше. Это сделает гостиную "достаточно удручающим". Если уж выбирать древесину, то только светлую и как дополнение к основному материалу.

Темная древесина "сковывает" комнату / Фото Future