Сбежать от блекаутов: сколько стоит аренда частного дома в Киеве и области
На фоне призывов мэров областных центров переехать на зиму из квартиры в частный дом, недвижимость растет в цене. К примеру, под Киевом можно наткнуться варианты за 10 000 долларов.
Аналитики портала ЛУН провели исследование, чтобы узнать, сколько в декабре стоит аренда частных домов, и где дешевле всего поселиться на время длительных отключений света. 24 канал собрал самое главное.
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Что можно позволить себе в Киеве
Самые экономичные варианты начинаются с 3 – 4 тысяч гривен в месяц. Это типичная "хатка в деревне", расположенная в 30 минутах езды от столицы на авто. Из плюсов – печь и колодец, которые делают дом почти полностью автономным. Из недостатков – отсутствие городской инфраструктуры и необходимость производить ремонт собственными силами.
За сколько можно арендовать дом в Буче / Фото ЛУН
С бюджетом в 10 000 гривен можно арендовать более современные частные дома в пригороде и даже таунхаусы до 100 квадратных метров. Такие варианты являются интересной альтернативой, потому что есть реальная возможность установить генератор на улице.
За сколько можно арендовать таунхаус в Киеве / Фото ЛУН
Приблизительно за 20 000 гривен, по данным агрегаторов ЛУН, предлагают дома с генератором и каминными залами, что можно считать хорошими вариантами для тех, кто планирует провести зиму с достаточным уровнем комфорта.
За сколько можно арендовать дом в Киеве / Фото ЛУН
А для людей со значительно большими финансовыми возможностями пора присмотреться к коттеджным городкам сегмента премиум, где за дом в 370 квадратных метров попросят 10 000 долларов.
За сколько можно арендовать дом под Киевом / Фото ЛУН