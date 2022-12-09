Традиционного ажиотажа нет: сколько стоит посуточная аренда жилья в Украине

Из-за полномасштабной войны цены на посуточную аренду в ряде регионов просели. Кое-где остались на уровне прошлого года. При этом количество предложений, по данным OLX, увеличилось.

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Больше всего за год вырос ассортимент мест в хостелах – на 48%. Количество свободных комнат для краткосрочной аренды выросло почти на 20%. Единственный тип недвижимости – спрос на который держится на высоком уровне – частные дома.

Как распределились спрос и цены

В этом году маршруты украинцев не изменились. Как и в конце прошлого года, сейчас активно интересуются краткосрочной арендой в крупных городах, а также в горных населенных пунктах на Западе страны. В пятерку самых популярных городов в течение ноября – декабря вошли:

Киев – суточная стоимость аренды в среднем 7100 гривен; Яремче – 1 000 гривен; Микуличин – 2 000 гривен; Львов – 2 500 гривен; Днепр – 4 500 гривен.

Цены на частные дома

Дороже всего арендовать дом в Киевской области (в среднем 5 679 гривен, что на 9% дороже, чем в декабре 2021 года), Днепропетровские области (3 766 гривен, что вдвое дороже, чем в декабре 2021) и Сумской области (3 000 гривен, что на 20% дороже, чем в декабре 2021 года).

Наиболее выгодная посуточная аренда жилья в Ровенской области (около 1 000 гривен за ночь). Причем такие же цены предлагали и в прошлом году. Также около тысячи гривен обойдется в аренду дома. на Полтавщине, что на 20% дешевле, чем в прошлом.

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В Закарпатье средняя стоимость колеблется в рамках 1 400 гривен за ночь, в Ивано-Франковской области – около 1 700 гривен. По сравнению с декабрем 2021 года цены в этих регионах остались примерно на том же уровне.

Цены на посуточную аренду квартир

Традиционно самый большой спрос на аренду квартир остается в мегаполисах. Что касается цен, то в отдельных городах стоимость ночи осталась на уровне прошлого года, а иногда даже несколько выросла. Так, в Киеве, Виннице и Луцке средняя цена в сутки не изменилась и составляет 650 гривен. Существенно расценки выросли во Львове. Стоимость аренды подорожала на 19% и сейчас составляет 775 гривен в сутки.