Как изменились цены на аренду жилой недвижимости в других регионах – рассказываем дальше.

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Где самая дорогая и дешевая аренда жилья

По данным статистического ведомства, лидером по росту цен на жилье оказалась Закарпатская область. На второе место опустилась Львовская область, где стоимость аренды за месяц выросла всего на 0,2% до 10 996 гривен.

В Киеве аренда подешевела на 2,6% до 7 438 гривен, поэтому город находится на третьем месте по стоимости.

Как изменилась стоимость аренды в течение года: данные Госстата