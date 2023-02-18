Как изменились цены на аренду жилой недвижимости в других регионах – рассказываем дальше.
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Где самая дорогая и дешевая аренда жилья
По данным статистического ведомства, лидером по росту цен на жилье оказалась Закарпатская область. На второе место опустилась Львовская область, где стоимость аренды за месяц выросла всего на 0,2% до 10 996 гривен.
|
РЕГИОН
|
ДЕКАБРЬ 2022
|
ДЕКАБРЬ 2023
|
ИЗМЕНЕНИЕ %
|
Украина
|
5 699
|
5 994
|
5,2
|
Закарпатская
|
8 706
|
13 123
|
50,7
|
Львовская
|
10 977
|
10 996
|
0,2
|
Киев
|
7 637
|
7 438
|
-2,6
|
Хмельницкая
|
7 165
|
7 165
|
0
|
Черновицкая
|
7 095
|
7 095
|
0
|
Черкасская
|
5 958
|
6 188
|
3,9
|
Днепропетровская
|
6 080
|
6 176
|
1,6
|
Полтавская
|
5 560
|
5 811
|
4,5
|
Ровенская
|
5 314
|
5 634
|
6,0
|
Волынская
|
5 049
|
5 478
|
8,5
|
Винницкая
|
5 082
|
5 180
|
1,9
|
Житомирская
|
4 440
|
4 846
|
9,1
|
Ивано-Франковская
|
4 794
|
4 794
|
0
|
Одесская
|
4 600
|
4 569
|
-0,7
|
Кировоградская
|
4 906
|
4 504
|
-8,2
|
Киевская
|
4 066
|
4 054
|
-0,3
|
Тернопольская
|
4 047
|
4 047
|
0
|
Черниговская
|
3 740
|
3 740
|
0
|
Харьковская
|
3 430
|
3 531
|
2,9
|
Николаевская
|
3 373
|
3 432
|
1,8
|
Херсонская
|
2 905
|
2 905
|
0
|
Запорожская
|
2 931
|
2 862
|
-2,4
|
Сумская
|
2 473
|
2 687
|
8,7
|
Донецкая, Луганская
|
нет данных
|
нет данных
|
-
- Херсонской – 2 905 гривен,
- Запорожской – 2 862 гривен,
- Сумской – 2 687 гривен.