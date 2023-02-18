Як змінилися ціни на оренду житлової нерухомості у інших регіонах – розповідаємо далі.

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Де найдорожча та найдешевша оренда житла

За даними статистичного відомства, лідером зі зростання цін на житло виявилася Закарпатська область. На друге місце опустилася Львівська область, де вартість оренди за місяць зросла лише на 0,2% до 10 996 гривень.

У Києві оренда подешевшала на 2,6% до 7 438 гривень, відтак наразі місто перебуває на третьому місці за вартістю.
Як змінилася вартість оренди з рік: дані Держстату

РЕГІОН

ГРУДЕНЬ 2022

ГРУДЕНЬ 2023

ЗМІНА %

Україна

5 699

5 994

5,2

Закарпатська

8 706

13 123

50,7

Львівська

10 977

10 996

0,2

Київ

7 637

7 438

-2,6

Хмельницька

7 165

7 165

0

Чернівецька

7 095

7 095

0

Черкаська

5 958

6 188

3,9

Дніпропетровська

6 080

6 176

1,6

Полтавська

5 560

5 811

4,5

Рівненська

5 314

5 634

6,0

Волинська

5 049

5 478

8,5

Вінницька

5 082

5 180

1,9

Житомирська

4 440

4 846

9,1

Івано-Франківська

4 794

4 794

0

Одеська

4 600

4 569

-0,7

Кіровоградська

4 906

4 504

-8,2

Київська

4 066

4 054

-0,3

Тернопільська

4 047

4 047

0

Чернігівська

3 740

3 740

0

Харківська

3 430

3 531

2,9

Миколаївська

3 373

3 432

1,8

Херсонська

2 905

2 905

0

Запорізька

2 931

2 862

-2,4

Сумська

2 473

2 687

8,7

Донецька, Луганська

немає даних

немає даних

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Згідно з наданою інформацією відомства, вартість оренди зросла здебільшого у західних та деяких центральних областях України. Найнижчі ціни у прифронтових областях:
  • Херсонській – 2 905 гривень,
  • Запорізькій – 2 862 гривень,
  • Сумській – 2 687 гривень.