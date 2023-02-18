Як змінилися ціни на оренду житлової нерухомості у інших регіонах – розповідаємо далі.

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Де найдорожча та найдешевша оренда житла

За даними статистичного відомства, лідером зі зростання цін на житло виявилася Закарпатська область. На друге місце опустилася Львівська область, де вартість оренди за місяць зросла лише на 0,2% до 10 996 гривень.

У Києві оренда подешевшала на 2,6% до 7 438 гривень, відтак наразі місто перебуває на третьому місці за вартістю.

Як змінилася вартість оренди з рік: дані Держстату