Как за год изменилась стоимость аренды жилья в Украине: данные Госстата

18 февраля 2023, 11:16
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Источник:

Госстат

За год медианная стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры по Украине выросла на 5,2% – с 5 699 до 5 994 гривен. Самой дорогой стала Закарпатская область, где аренда подорожала в 1,5 раза и составила 13 123 гривен в месяц.

Как изменились цены на аренду жилой недвижимости в других регионах – рассказываем дальше.

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Где самая дорогая и дешевая аренда жилья

По данным статистического ведомства, лидером по росту цен на жилье оказалась Закарпатская область. На второе место опустилась Львовская область, где стоимость аренды за месяц выросла всего на 0,2% до 10 996 гривен.

В Киеве аренда подешевела на 2,6% до 7 438 гривен, поэтому город находится на третьем месте по стоимости.
 
Как изменилась стоимость аренды в течение года: данные Госстата

РЕГИОН

 ДЕКАБРЬ 2022 

ДЕКАБРЬ 2023

ИЗМЕНЕНИЕ %

Украина

5 699

5 994

5,2

Закарпатская

8 706

13 123

50,7

Львовская

10 977

10 996

0,2

Киев

7 637

7 438

-2,6

Хмельницкая

7 165

7 165

0

Черновицкая

7 095

7 095

0

Черкасская

5 958

6 188

3,9

Днепропетровская

6 080

6 176

1,6

Полтавская

5 560

5 811

4,5

Ровенская

5 314

5 634

6,0

Волынская

5 049

5 478

8,5

Винницкая

5 082

5 180

1,9

Житомирская

4 440

4 846

9,1

Ивано-Франковская

4 794

4 794

0

Одесская

4 600

4 569

-0,7

Кировоградская

4 906

4 504

-8,2

Киевская

4 066

4 054

-0,3

Тернопольская

4 047

4 047

0

Черниговская

3 740

3 740

0

Харьковская

3 430

3 531

2,9

Николаевская

3 373

3 432

1,8

Херсонская

2 905

2 905

0

Запорожская

2 931

2 862

-2,4

Сумская

2 473

2 687

8,7

Донецкая, Луганская

нет данных

нет данных

-

 
Согласно предоставленной информации ведомства, стоимость аренды выросла в основном в западных и некоторых центральных областях Украины. Самые низкие цены в прифронтовых областях:

  • Херсонской – 2 905 гривен,
  • Запорожской – 2 862 гривен,
  • Сумской – 2 687 гривен.
Напомним, согласно данным DOM.RIA, с начала 2023 года украинцы начали проявлять повышенный интерес к жилью на нижних этажах. Именно на квартиры до 5 этажа пришлось значительное количество запросов.
Автор: Юлія Бабич