Аренда квартиры на Новый год: в каком городе Украины дешевле всего

Несмотря на карантинные ограничения, украинцы активно интересуются жильем для больших компаний на период Нового года и Рождества. Спрос на праздничную аренду растет уже второй месяц.

Об этом сообщает портал OLX Недвижимость. Рассказываем о самых популярных направлениях, а также сколько придется заплатить за аренду жилья в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и других городах страны.

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Самые популярные направления

Лидерские позиции занимает жилье за ​​городом / Фото Unsplash

Согласно данным OLX, запрос "квартира ежесуточно" встречается в поисковиках почти 51,2 тысячи раз. Самым популярным направлением для аренды дома в сутки являются Карпаты. Только за октябрь этот запрос был введен около 6800 раз. Не менее популярны были запросы по дому с бассейном, дом с куполом и жилье на Буковеле.

Лидерские позиции занимают жилье за ​​городом, а также отдых в Закарпатье. Люди ищут "дом с камином", "коттедж", "чан", "баню".

Что предлагает рынок

Арендодатели уже отреагировали на спрос и выставили большее количество объектов. Хотя цены на них существенно не выросли. В частности, незадолго до Нового года сервис предлагает по всей Украине почти 11 тысяч квартир в сутки, 1250 домов, почти 1 тысячу хостелов, несколько сотен гостиниц и баз отдыха.

Больше всего праздничных вариантов предлагает Киев. На втором месте – Одесса, закрывает тройку лидеров Львов. В пятерке также оказались Харьков и Днепр.

Цены на аренду по Украине

Цены в Киеве стартуют от 100 долларов в центре и приближенных к нему районах / Фото Unsplash

По данным сервиса, по сравнению с ноябрем и декабрем 2020 года периодом разгара сезона уже в сентябре – октябре 2021-го стоимость аренды объектов увеличилась на 4 – 25%.

Цены на посуточную аренду однокомнатных квартир выросли в среднем на 7% по стране.

Наибольший рост – на 20% , зафиксирован в Чернигове.

– , зафиксирован в На 19% по сравнению с декабрем 2020-го увеличились цены на однокомнатные квартиры в Киеве.

по сравнению с декабрем 2020-го увеличились цены на однокомнатные квартиры В Виннице зафиксирован рост на 17%.

зафиксирован В Одессе ежесуточная аренда выросла на 12%.

ежесуточная аренда выросла В Днепре – на 8%.

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Цены на двухкомнатные квартиры растут не так быстро. В среднем по Украине зафиксировано повышение цен на 4%. Здесь лидерами стали Львов и Винница, где зафиксирован рост на 12,5%.

Сутки в трехкомнатной квартире подорожали на 3%. Однако в Запорожье, Кропивницком и Луцке суточная арендная плата на такие объекты выросла более чем на 20%.

Интересно, что во всех регионах страны повысился спрос на ежесуточные объявления. В частности, на объявление в Херсоне украинцы стали отзываться на 83% чаще. В Черкассах интерес к трехкомнатным квартирам поднялся на 79%; в Житомире интерес к аналогичному жилью вырос на 65%.

Сравнение цен по состоянию на октябрь Цена в сутки 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные Киев 800 1100 1700 Одесса 600 750 1300 Львов 600 800 1200 Днепр 600 700 650 Харьков 500 700 1050 Ивано-Франковск 500 600 875 Хмельницкий 500 500 600 Черновцы 550 600 775

В общей сложности на столичном рынке ежесуточной аренды предлагают около 5 тысяч квартир. А в ночь на Новый год наибольшим спросом в столице будут иметь квартиры в центре и районах поблизости.

"В среднем цены стартуют от 100 долларов в центре и близлежащих районах. Есть небольшой спрос на квартиры класса люкс, которые стоят от 300 – 400 долларов, в зависимости от площади и количества людей. Обычно есть две категории квартир: для небольших компаний до 10 гостей и для больших, состоящих примерно из 30 человек", – рассказал аналитик Сергей Костецкий.

По словам эксперта, квартира вблизи Майдана Независимости для небольшой компании обойдется в сумму от 100 долларов в сутки, для крупной – от 300 долларов. Небольшая компания может снять экономвариант за 50 долларов в районах, удаленных от центра.