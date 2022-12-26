Об этом рассказала эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак. По ее словам, самый низкий спрос на аренду жилья сегодня фиксируют жилье вблизи инфраструктурных объектов. Уже сейчас дисконт на них составляет 15 – 25% от общерыночной цены.
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Что больше всего пугает арендаторов столичного жилья
Виктория Берещак рассказала, что люди не спешат в Киев, поскольку опасаются попасть в блекаут.
Больше всего пугает отсутствие тепла, воды и канализации,
– подчеркивает эксперт.
По ее словам, на рынке аренды Киева видна еще одна тенденция – дополнительные условия в новых договорах аренды. Они касаются возможности расторжения договора в связи с форс-мажорами, более короткого срока аренды – от трех месяцев, рассрочки авансового платежа.
Заметна большая готовность владельцев идти на уступки. Это касается и условий договоров и арендной платы – скидки от довоенной цены примерно на 10 – 12% мы уже видим. Также люди чаще снимают многоквартирное жилье, чем однокомнатные,
– рассказала Виктория Берещак.
Как будут меняться цены на квартиры зимой
По словам эксперта, сейчас:
- среднее стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 7,5 – 9 тысяч гривен,
- двухкомнатной – 9 – 11 тысяч гривен,
- трехкомнатной – от 12 тысяч гривен.
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Последующая динамика стоимости аренды зависит от ситуации на фронте, роста угрозы со стороны Беларуси и степени энергетического кризиса. Думаю, в течение зимы будем видеть снижение цены аренды, но прогнозировать уровень падения сейчас сложно,
– заключает Берещак.
Она напоминает, что многие киевляне уехали за город, сделав ставку на автономные источники питания в домах.