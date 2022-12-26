Про це розповіла експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак. За її словами, найнижчий попит на оренду житла сьогодні фіксують на житло поблизу інфраструктурних об'єктів. Вже зараз дисконт на них становить 15 – 25% від загальноринкової ціни.

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Що найбільше лякає орендарів столичного житла

Вікторія Берещак розповіла, що люди не поспішають до Києва, оскільки побоюються потрапити в блекаут.

Найбільше лякає відсутність тепла, води та каналізації,

– наголошує експертка.

За її словами, на ринку оренди Києва помітна ще одна тенденція – додаткові умови в нових договорах оренди. Вони стосуються можливості розірвання договору у зв'язку з форс-мажорами, коротшого терміну оренди – від трьох місяців, розстрочки авансового платежу.

Помітна велика готовність власників іти на поступки. Це стосується і умов договорів, і орендної плати – знижки від довоєнної ціни приблизно на 10 – 12% ми вже бачимо. Також люди частіше винаймають багатоквартирне житло, ніж однокімнатні,

– розповіла Вікторія Берещак.

Як будуть змінюватися ціни на квартири впродовж зими

За словами експертки, зараз:

середня вартість однокімнатної квартири у Києві становить 7,5 – 9 тисяч гривень,

становить 7,5 – 9 тисяч гривень, двокімнатної – 9 – 11 тисяч гривень,

– 9 – 11 тисяч гривень, трикімнатної – від 12 тисяч гривень.

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Подальша динаміка вартості оренди залежить від ситуації на фронті, зростання загрози з боку Білорусі та ступеня енергетичної кризи. Думаю, протягом зими бачитимемо зниження ціни оренди, але прогнозувати рівень падіння зараз складно,

– підсумовує Берещак.

Вона нагадує, що чимало киян поїхали за місто, зробивши ставку на автономні джерела живлення у будинках.