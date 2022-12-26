Зимой ожидается падение цен на аренду киевского жилья

В Киеве наблюдается существенное понижение активности среди арендаторов. Это связано, прежде всего, с угрозой многодневного блекаута. Низкий спрос может повлиять на падение цен.

Об этом рассказала эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак. По ее словам, самый низкий спрос на аренду жилья сегодня фиксируют жилье вблизи инфраструктурных объектов. Уже сейчас дисконт на них составляет 15 – 25% от общерыночной цены.

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Что больше всего пугает арендаторов столичного жилья

Виктория Берещак рассказала, что люди не спешат в Киев, поскольку опасаются попасть в блекаут.

Больше всего пугает отсутствие тепла, воды и канализации,

– подчеркивает эксперт.

По ее словам, на рынке аренды Киева видна еще одна тенденция – дополнительные условия в новых договорах аренды. Они касаются возможности расторжения договора в связи с форс-мажорами, более короткого срока аренды – от трех месяцев, рассрочки авансового платежа.

Заметна большая готовность владельцев идти на уступки. Это касается и условий договоров и арендной платы – скидки от довоенной цены примерно на 10 – 12% мы уже видим. Также люди чаще снимают многоквартирное жилье, чем однокомнатные,

– рассказала Виктория Берещак.

Как будут меняться цены на квартиры зимой

По словам эксперта, сейчас:

среднее стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 7,5 – 9 тысяч гривен,

составляет 7,5 – 9 тысяч гривен, двухкомнатной – 9 – 11 тысяч гривен,

– 9 – 11 тысяч гривен, трехкомнатной – от 12 тысяч гривен.

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Последующая динамика стоимости аренды зависит от ситуации на фронте, роста угрозы со стороны Беларуси и степени энергетического кризиса. Думаю, в течение зимы будем видеть снижение цены аренды, но прогнозировать уровень падения сейчас сложно,

– заключает Берещак.

Она напоминает, что многие киевляне уехали за город, сделав ставку на автономные источники питания в домах.