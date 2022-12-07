Стоимость просела в 2 раза: в каких регионах Украины самая дешевая аренда жилья

Средние цены на аренду жилья в Киевской области рухнули почти в 2 раза. При этом цены на съемное жилье просели по всей стране, за исключением одного региона.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков DOM.RIA. Кроме того, по их данным, уменьшилось количество предложений на рынке. Какая ситуация с арендой сейчас – дальше.

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В каких городах Украины больше всего просела стоимость аренды

Как отмечают аналитики, в Киевской области однокомнатную квартиру в ноябре можно было арендовать в среднем за 7 515 гривен, что на 46,6% меньше, чем в октябре. В Киеве цены упали на 16,7% – до 19 772 гривен.

Существенное падение цены также зафиксировано в Волынской и Полтавской областях, где арендовать однокомнатное жилье предлагают за 6 690 и 10 492 гривны соответственно.

При этом самая низкая стоимость аренды на конец ноября фиксируется в Черниговской области – 2 411 гривен, что на 33,8% меньше, чем в октябре.

Не отстают Сумская и Николаевская области с ценником в 3 372 и 3 709 гривен соответственно. Стоимость аренды остается низкой также в освобожденном Херсоне – 3 871 гривна в месяц.



За сколько можно арендовать однокомнатную квартиру в разных регионах Украины / Инфографика DOM.RIA

Рост средних цен на аренду зафиксирован только в Житомирской области – до 6 451 гривны за однокомнатную квартиру.

Что происходит с предложением

Количество предложений также существенно сократилось. К примеру, в Ивано-Франковской области стало на 37,9% объявлений меньше, чем в летний период. В Волынской области рынок упал на 51%, а в Херсонской – на 78%.

В то же время, рост количества вариантов для долгосрочной аренды наблюдается в Кировоградской, Полтавской, Донецкой областях и в целом на востоке и частично в центре страны. Однако в Киеве количество свободных квартир сократилось почти на 11%, в области – на 30%.



Как изменилось количество предложений на рынке аренды Украины / Инфографика DOM.RIA