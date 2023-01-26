Аналитики назвали 10 самых дешевых регионов для аренды жилья в Великобритании

С 24 февраля 2022 года на территорию Великобритании выехали более 134 тысячи украинских беженцев. Часть из них до сих пор пользуется социальным жильем, однако тем, кто не имеет помощи, приходится платить за аренду жилья неподъемные суммы.

Как утверждают аналитики, в июле 2022 года стоимость аренды в королевстве выросла 3,2% по сравнению со вторым кварталом и составила в среднем 1 162 фунта стерлингов (около 52 900 гривен) в месяц. В то же время годовой рост составил 11%.

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Однако не все населенные пункты одинаково дороги. Как свидетельствует портал Zoopla, средняя месячная арендная плата в портовом городке Хартлпул составляет 496 фунтов стерлингов (около 22 600 гривен). Еще в девяти районах стоимость жилья колеблется в районе 550 фунтов стерлингов.

В каких городах Великобритании самая дешевая аренда жилья

Сообщается, что южанам придется платить больше, ведь все 10 самых дешевых районов – это населенные пункты Шотландии и районы на севере Англии. Среди них:

Хартлпул – 496 фунтов стерлингов;

– 496 фунтов стерлингов; Район Бернли – 504 фунта стерлингов.

– 504 фунта стерлингов. Восточный Эйршир – 512 фунтов стерлингов.

– 512 фунтов стерлингов. Дамфрис-энд-Галловей – 522 фунта стерлингов

– 522 фунта стерлингов Графство Дарем – 525 фунтов стерлингов.

– 525 фунтов стерлингов. Район Пендл – 526 фунтов стерлингов.

– 526 фунтов стерлингов. Северный Эйршир – 534 фунта стерлингов.

– 534 фунта стерлингов. Район Олердейл – 538 фунтов стерлингов.

– 538 фунтов стерлингов. Район Хайндберн – 540 фунтов стерлингов.

– 540 фунтов стерлингов. Карлайл – 541 фунт стерлингов.



10 самых дешевых районов для аренды жилья в Великобритании / Инфографика The Sun

Исполнительный директор Zoopla Ричард Доннелл заявил, что север Англии и Шотландия отличаются не только самыми низкими ценами на аренду, но и умеренным ростом стоимости жилья. Если за прошлый год средний показатель роста в Великобритании составлял 11 – 12%, здесь он варьируется в пределах 4 – 6%.