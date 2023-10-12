Львов или Киев: где арендовать жилье сейчас дешевле

С начала войны цены на аренду жилья в западных городах резко подскочили вверх. У многих людей создалось впечатление, что снимать квартиру во Львове дороже, чем в столице. Действительно ли это так – рассказали эксперты по недвижимости.

Если дело касается покупки нового жилья, то Львов действительно обгоняет Киев. Однако аренда дороже будет в столице. Об этом рассказали эксперты украинского маркетплейса DIM.RIA, передает 24 Канал.

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Аренда квартир во Львове и Киеве

По состоянию на третий квартал 2023 средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 14 970 гривен. Это на 16% больше, чем во втором квартале. Двухкомнатная квартира обойдется примерно в 17 962 гривны в месяц, что на 16% больше, чем в прошлом квартале.

Интересно, что самая высокая арендная цена в столице составляет 182 тысяч гривен, и это трехкомнатная квартира.

Во Львове средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры 13 472 гривен. Если сравнивать со вторым кварталом, то она выросла на 8%. Средняя стоимость двухкомнатных квартир выросла на 9% и составляет 15184 гривны.

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Из интересного: самую дешевую однокомнатную квартиру во Львове сдают за 2 тысячи гривен, а самую дорогую однокомнатную – за 110 тысяч гривен.

"В целом, говоря о ценах на аренду в Киеве и Львове, в третьем квартале показатель того, что в столице дороже жилье составляет 11% на однокомнатную квартиру и 18% – на двухкомнатную. Для сравнения: во втором квартале эти цифры составляли 2% и 11%", – прокомментировал менеджер по продуктам маркетплейса DIM.RIA Виталий Поберезский.