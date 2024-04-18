Могут ли арендаторы присвоить квартиру после многолетнего проживания: ответ риелтора

Купить собственную квартиру может не каждая семья, поэтому многие семьи вынуждены длительное время арендовать жилье. Когда квартиранты снимают жилье уже несколько лет, некоторые владельцы иногда волнуются, что они могут пытаться присвоить себе их недвижимость.

Адвокат Мария Левченко говорит, что на самом деле волноваться не надо. Если у владельцев есть все правильно оформленные документы на жилье, то арендаторы отнюдь не смогут отсудить его.

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Для арендаторов следует установить четкие правила

Адвокат советует владельцам заключать детальные договоры аренды, чтобы четко установить правила проживания, виды ответственности за их нарушение, штрафные санкции и тому подобное. Таким образом владельцы будут влиять на арендаторов, и это поможет избежать любых возможных проблем.

Кроме того, важно с самого начала узнать больше о тех, кому вы будете сдавать квартиру. Стоит проверить их документы и финансовое состояние, а также согласовать, сколько именно жильцов будет жить в квартире. Также стоит взять дополнительный номер арендаторов, возможно, кого-то из их близких, на случай, если квартиранты не будут выходить на связь.

Чтобы облегчить этот процесс, стоит воспользоваться услугами риэлтора. Он поможет правильно заключить договор, что дополнительно защитит права владельцев. А еще полезно перед сдачей квартиры посоветоваться с юристом.

Аренда стала популярнее покупки: да или нет

Молодежь в Украине все чаще выбирает долгосрочную аренду, откладывая покупку собственного жилья. По мнению экспертов, все изменилось с началом полномасштабного вторжения. Люди чувствуют нестабильность и "неопределенность будущего", а затем хотят избежать лишних хлопот, например выплата кредитов или планирование и ремонт жилья.

И хотя спрос на аренду растет, 55% молодежи отметили, что в ближайшее время все же выбрали бы покупку собственного жилья с необходимостью делать ремонт. Однако процент тех, кто выберет аренду все равно очень высокий – аж 45%. Этот выбор молодые люди аргументировали так, что им не придется много экономить, и одновременно они будут жить в лучших условиях.