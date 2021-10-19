Арендодатели подняли цены на 30%: за сколько можно снять жилье в Киеве

Стоимость арендованного жилья в столице растет с мая. Аналитики утверждают, что с весны до середины осени цены поднялись на 30%.

Рассказываем насколько выросла аренда, а также сколько придется заплатить за квартиры различной площади. Подробнее – в материале.

Читайте также Известный девелопер назвал плюсы и минусы законопроекта об обеспечении прав на недвижимость

Согласно данным "Будпортала", цены не только вернулись к докризисным, а иногда даже превысили их. Следовательно, спровоцированный локдауном спад остановился в 2021 году. Как утверждают аналитики, новый цикл роста вызван началом делового сезона и возвращением к офлайн-обучению студентов, которые снимают жилье в крупных городах.

Рост цен на съемное жилье: сколько придется платить

Рынок долгосрочной аренды жилой недвижимости вышел из коронакризиса​. Об этом свидетельствует рост аппетита со стороны арендодателей.

По данным портала объявлений, за январь – сентябрь 2021 года, средняя месячная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве выросла на 8% до 426 долларов (11,3 тысячи гривен), двухкомнатной – на 16% до 552 долларов (14,67 тысячи гривен).

Как распределился спрос в зависимости от площади

Однокомнатные квартиры

Рынок долгосрочной аренды жилой недвижимости вышел из коронакризиса / Фото "Экономическая правда"

Однокомнатные квартиры наиболее популярные и среди арендодателей (47% предложения), и среди арендаторов (45% спроса). Цены на них колеблются от 392 долларов (10,4 тысячи гривен) в январе до максимальных 453 долларов (12 тысяч гривен) в мае.

В последние 5 месяцев средняя стоимость аренды однокомнатных квартир выше, чем за аналогичный период 2020 года.

В общем, средние цены на аренду однокомнатной квартиры в Киеве по состоянию на осень 2021 превышают те, которые были в докризисном 2019 году. Исключение – январь, июль и сентябрь.

Двухкомнатные квартиры

Рынок долгосрочной аренды жилой недвижимости вышел из коронакризиса / Фото "Экономическая правда"

Жилье большей площади менее популярное. Однако цены на него в 2021 году растут 4 месяца подряд. С июня по сентябрь средний ценник поднялся на 8%. Владельцы такой недвижимости хотели за нее 552 долларов (14,67 тысячи гривен).

Цены на двухкомнатные квартиры тоже поднялись. К примеру, в мае 2021 ценник на них вырос на 17% по сравнению с 2020 годом.

Эксперты добавляют, что нынешний рост – только восстановление цен до справедливого уровня на фоне роста экономики, увеличения доходов населения и удорожания недвижимости.