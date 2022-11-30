За сколько можно арендовать дом с генератором в разных областях Украины

По данным "OLX.Недвижимость", плановые отключения электроэнергии по Украине привели к увеличению количества объявлений об аренде домов с генераторами.

Количество предложений о сдаче домов с генераторами в течение осени выросло в 6 раз – до 1 177 объявлений. Дома со скважиной в течение ноября предлагали в 3 034 объявлениях, еще в 441 предложении было указано, что квартира имеет собственный подвал.

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При этом, по данным аналитиков, объявлений об аренде жилья стало меньше на 12%, если сравнивать с началом осени.

Спрос на жилье с генераторами стремительно растет

За почти 3 месяца спрос на здания с генераторами увеличился в 4 раза (с трех до десяти потенциальных арендаторов на одно объявление). В октябре наибольший спрос на аренду домов с собственной скважиной и подвалом – девять и десять арендаторов на один дом.

Средняя стоимость аренды дома (площадь 50 квадратных метров) в месяц:

Область С генератором С подвалом Со скважиной Киевская 80 450 55 200 45 000 Закарпатская 26 000 58 560 18 280 Днепропетровская 35 950 45 000 14 000 Одесская 43 880 29 260 8 000 Львовская 25 000 27 500 23 700 Ивано-Франковская 32 910 21 940 20 480

Наибольший выбор квартир с сентября по ноябрь стабильно остается в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

А тройкой самых популярных регионов по отзывам на один загородный дом стали Закарпатская, Черниговская и Ивано-Франковская области.