Стоил викторианский дом всего 90 тысяч фунтов стерлингов (1 фунт стерлингов – 48, 11 гривны). Тогда помещение выглядело запущенно и довольно жутко.

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Эш и Чед приобрели "элитную" недвижимость в конце 2021 года. Тогда в каждой комнате были сырые стены и гнилой пол. Сантехника – совершенно убита. Из старых труб вытекала вода, а проблемы с газом грозили стать критическими.

Как Эд и Чед начали творить магию

Эд и Чед не боялись работы. Они решили, что не будут пытаться сэкономить. Потому что это – первый дом, и он должен быть особенным. Пара решила создать дом своей мечты.

Львиную долю работ Эд и Чед выполняли самостоятельно. В то же время для некоторых специфических работ все-таки пришлось обратиться к профессионалам. В целом ремонт стоил Эду и Чеду 150 тысяч фунтов стерлингов. Однако теперь стоимость особняка выросла до более 700 тысяч фунтов стерлингов.

Какие изменения произошли с домом:

новый пол;

новая кухня;

новые камины в гостиной и столовой;

новая ванная;

новые окна и двери.



Кухня кардинально изменилась / Jam Press



Теперь старый особняк стал домом мечты / Jam Press



Сад тоже получил новую жизнь / Jam Press

Теперь дом – лучший на улице. Он сохранил свою викторианскую аристократичность и одновременно стал комфортным для жизни в XXI веке.