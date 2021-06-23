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Что известно про объект

Комплекс Chateau Světlá расположен в Посазави – историческом регионе Чехии вблизи реки Сазава. Ранее на этом месте была готическая крепость, которую в эпоху Возрождения преобразовали в охотничий замок. С каждым годом объект становился все больше.

В 1869 году у замка появился второй этаж с четырьмя крыльями, центральной башней и балконом.

Нынешние владельцы поместья приобрели недвижимость в 2013 году, однако сами проживают в Праге.

Здание с 600-летней историей источает невероятную атмосферу / Фото Chateau Světlá

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Что есть на территории и в доме

Комплекс площадью 5500 квадратных метров используется как центр культуры и искусства. На его территории есть роскошный ландшафтный парк, где проводят пышные свадьбы и корпоративные праздники, каскадные пруды и мосты, детская площадка.

Внутри замка есть 4 номера, в каждом из которых есть индивидуальная ванная комната, просторная кухня, кладовая, помещение для персонала.

На территории комплекса проводят свадьбы и корпоративы / Фото Chateau Světlá

Внутри старейшей части здания расположено кафе Ladurée, которое вмещает 70 человек. Кроме того, в объекте есть большая оранжерея.

Как выглядит бывшая готическая крепость / Фото Chateau Světlá: