В Австралии убитое жилье уходит за миллионы долларов: что произошло

В Австралии произошел бум на объекты недвижимости. Жители готовы платить миллионы долларов за дома без воды и света.

Это связано с низкими ипотечными ставками на жилье. Ажиотаж коснулся даже непригодной для проживания недвижимости.

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Что покупают

В Сиднее высокий спрос держится даже на дома без ремонта с потрепанными потолками, стенами, которые крошатся, без оборудованных кухонь и ванных комнат. Заброшенный коттедж на северо-западе Сиднея с грязной кухней, рваными жалюзи и старым протертым ковром купили за 1,6 миллиона австралийских долларов (33 миллиона гривен).

Его приобрели люди, которые хотят жить в этой части города. Они снесут дом и построят на его месте новый. Больше всего их заинтересовал участок,

– отметил риелтор из McGrath Майкл Доулинг.

Низкие ставки на ипотеку вызвали бум на недвижимость в Австралии / Фото Pixabay

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Покупатели готовы платить больше

Еще один непригодный для жизни дом, который расположен в пригороде Сиднея, был продан за 4,7 миллиона австралийских долларов (97 миллионов гривен). В объекте нет ни света, ни воды.

По словам экспертов, в сравнении с 2020 годом цены на недвижимость в Австралии выросли на 10,6%. Это связано с низкими ипотечными ставками и налоговыми льготами. Жители готовы платить за объекты даже больше, чем за них просят.

Жители приобретают убитое жилье для сноса и строительства нового дома / Фото Pixabay