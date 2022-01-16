Ажиотаж на рынке первичной недвижимости: какое жилье интересует украинцев

2021 год отличился небывалым ажиотажем на рынке первичной недвижимости. Цены на новые квартиры выросли в среднем на 15 – 25%.

Основной рост расценок пришелся на последний квартал 2021 года. Эксперты отмечают, что больше всего украинцы интересовались жильем экономкласса.

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Какое жилье покупали украинцы в 2021 году: анализ эксперта

В 2021 году на рынке первичной недвижимости наблюдался столь сильный ажиотаж, что покупатели выкупили фактически весь эконом-сегмент. Цены в категории от 30 000 до 50 000 долларов выросли на 25 – 50% с начала прошлого года. И основной рост пришелся на последний квартал 2021-го.

Об этом на своей фейсбук-странице рассказала генеральный директор группы компаний KDU Realty Group, инвест-консультант Елена Маленкова.

По ее словам, рынок недвижимости имеет сезонную составляющую. К примеру, покупатели загородной недвижимости активизируются до марта в зависимости от того, когда приходит климатическая весна.

Основной приток покупателей приходится на последний квартал года, с октября по конец декабря, потому что в недвижимость вкладывают деньги, заработанные прошлыми периодами.

Исторически покупатели пытаются закрыть свои потребности к Новому году,

– подчеркнула Маленкова.

Что будет с ценами в 2022 году

Ценообразование зависит от нескольких параметров. Среди прочего эксперт отмечает, что на привлекательность и прибыльность инвестиций повлияет: