Ажиотажа нет: риелторы опровергли информацию о массовом переезде на Запад Украины

Риелторы опровергли информацию о массовом переезде украинцев во Львов и ажиотаже вокруг покупки квартир в связи с возможной внешней агрессией со стороны России.

Несмотря на появление новостей в СМИ о том, что киевляне и харьковчане массово скупают жилье во Львове, местные эксперты по недвижимости заявляют, что никакого увеличения продаж в городе за последний месяц не наблюдается.

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Цены на львовскую недвижимость остаются стабильными

Как отметил председатель Львовского регионального отделения Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Андрей Борисов, массовой скупки жилья нет. Специалист объясняет это, прежде всего, высокими ценами на жилье в городе: купить новую квартиру с ремонтом можно по цене от 1,5 – 1,7 тысячи долларов за 1 квадратный метр.

По данным АФНУ, во Львове цены хоть и уступают киевскому, однако стоимость квартир остается достаточно высокой. Количество людей из других городов, которые могут купить готовые отремонтированные квартиры, достаточно невелико.

"Халявных" цен во Львове нет. Самый дешевый вариант новой квартиры – это 1 100 – 1 200 долларов за 1 квадратный метр, но это квартира без ремонта, в которую нужно вложить еще 400 долларов на метр. Готовые к проживанию новые квартиры сейчас стоят от 1,5 – 1,7 тысячи долларов за квадрат.

– отметил эксперт.

Борисов добавляет, что средняя цена на квадратный метр на вторичном рынке жилья Львова составляет в среднем 1 тысячу долларов.

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Комментируя зафиксированный небольшой рост цен на первичном рынке на 1 февраля, Андрей Борисов связал его с инерцией удорожания квартир в прошлом году, высоким спросом на новостройки, а также увеличением стоимости строительных материалов.

Арендные ставки растут в несезон



Средняя цена квадрата на вторичке составляет в среднем 1 тысячу долларов / Фото Unsplash

В отличие от продажи рынок аренды за январь во Львове оживился: количество сделок по сравнению с декабрем 2021-го выросло на 7%, что не характерно для первого месяца года.

По словам Борисова, наиболее популярные только что сданные новостройки, в которых уже проведен первый ремонт.

На этот сегмент – отремонтированные квартиры на первичном рынке жилья – в последние годы наблюдается стабильно высокий спрос, соответственно, на них цены выше среднего – от 9 до 15 тысяч гривен в месяц,

– отметил эксперт.

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Оживление на рынке аренды фиксируют и другие специалисты по недвижимости. По словам риелторки Ирины Ковтун, большинство экспертов в городе отмечают увеличение количества запросов по аренде жилья, однако к существенному увеличению сделок это не приводит.

Никакой статистики по массовому переезду жителей других городов нет. Относительно звонков в агентства, по нашему мнению, люди прозванивают, узнают арендные ставки на опережение ситуации,

– объяснила экспертка.

Следовательно, эксперты заверили, что сейчас арендные ставки во Львове остаются стабильными: