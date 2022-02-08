Как свидетельствуют данные ЛУН, в начале февраля цены на жилье во Львове выросли до 22 200 гривен за квадратный метр. Это на 500 гривен больше, чем в прошлом месяце.

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Продавцы элитной недвижимости не собираются опускать цен. Так, на портале OLX можно найти квартиры с ценником 1 миллиона долларов.

Самая дорогая квартира во Львове

Пятикомнатная квартира в Галицком районе в австрийском доме, расположенном в центральной части города, имеет площадь 211 квадратных метров. В объявлении говорится, что в подъезде работает лифт. Есть видеонаблюдение и сигнализация.



Фасад самой дорогой квартиры на рынке Львова / Скриншот 032.ua

В квартире сделан авторский ремонт в стиле барокко. Покупатели получат оригинальную итальянскую мебель, люстры, предметы декора и встроенную бытовую технику. К сожалению, в объявлении нет фото, которые бы помогли лучше понять, как выглядят внутренние помещения квартиры.

Цена: 1 миллион долларов (28 миллионов гривен).

6-комнатная квартира на улице Красная

Двухуровневая квартира, площадью 450 квадратных метров, включает собственную террасу, лифт из подземного паркинга, 2 гаража с дистанционным пультом.

Шестикомнатная квартира на улице Красная / Скриншоты 032.ua

На террасе есть специальное укрепление для установки открытого джакузи. Также на террасе обустроена сауна.

В квартирах сделан дизайнерский евроремонт, есть подогрев полов, дубовая паркетная доска и мрамор. Из этого же материала выполнены подоконники.

Цена: 950 тысяч долларов.

Чтобы ознакомиться с современными новостройками Киева и Львова, посмотрите каталог Корпорации Недвижимости РИЕЛ. Девелопер предлагает сотни квартир, среди которых вы обязательно найдете ту, которая отвечает вашим потребностям.

6-комнатная квартира с ремонтом и террасой в центре Львова



6-комнатная квартира с ремонтом и террасой в центре Львова / Фото OLX

Квартира площадью 409 "квадратов" расположена на 6 этаже дома, который построили еще в 1935 году. В доме установлены железобетонные лестницы и перекрытия, есть лифт. Квартира имеет 2 уровня. На первом уровне 3 изолированных комнат, открытая кухня-столовая, гостиная с балконом и большими окнами, из которых открывается панорама города.



6-комнатная квартира с ремонтом и террасой в центре Львова / Фото OLX

На 2-м уровне оборудована спальня с камином, 2 гардеробные, детская, санузел с джакузи, лаунж зона с баром и остекленной террасой. Также установлена ​​система очистки воздуха.

Цена: 720 тысяч долларов.

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5-комнатная квартира в Галицком районе

Двухуровневая пятикомнатная квартира, общей площадью 250 квадратных метров, отличается светлыми комнатами с открытой планировкой и выходом на просторную террасу (20 метров).

Пятикомнатная квартира в Галицком районе / Скриншоты 032.ua

Цена: 680 тысяч долларов.

Четырехкомнатная квартира на улице Туган-Барановского

В Лычаковском районе Львова предлагают приобрести квартиру площадью 230 квадратных метров в австрийском реконструированном доме.

Четырехкомнатная квартира в Лычаковском районе / Скриншоты 032.ua

Из описания известно, что в квартире четыре санузла, один большой балкон, две кладовые, индивидуальное отопление. Квартира с дизайнерским ремонтом и мебелью расположена на третьем этаже из четырех. В стоимость квартиры входит место в подземном паркинге.

Цена: 550 тысяч долларов.