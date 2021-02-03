Разумная экономия при ремонте квартиры: как не ошибиться
Довольно часто во время ремонта квартиры появляется необходимость немного ужаться финансово и на чем-то сэкономить.
Источник: инстаграм full_house_design
На чем экономить не следует, а на чем – вполне возможно, рассказали дизайнеры интерьера из Full House Design.
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На чем не рекомендуют экономить дизайнеры интерьера:
- напольное покрытие;
- настенная плитка в санузле;
- кухонный гарнитур;
- встроенная мебель;
- электрика;
- встроенная сантехника;
- двери.
Также не следует экономить на строительной бригаде. Ведь непрофессиональный подход может испортить весь ремонт и материалы. А чужие ошибки мало кто согласится устранять.
Некоторую мебель и элементы декора можно докупить позднее / Фото ivd
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На чем можно разумно сэкономить
- на сложных конструктивных решениях в интерьере;
- на отделке стен (можно отказаться от декоративной штукатурки, стеновых панелей и пр.);
- на материалах (существуют доступные бренды краски, сантехники, дверных ручек и пр.);
- на технике (к примеру, можно выбрать не встроенные модели, они значительно дешевле);
- на отдельностоящей мебели (ее можно купить позднее, или же взять бюджетный вариант, а потом заменить);
- на светильниках (присмотритесь к отечественным брендам);
- на декоре (не захламляйте жилье лишними предметами).
И еще небольшой совет: учитесь миксовать! Несколько "знаковых" акцентов и уровень вашего интерьер станет намного выше!
– подчеркнули дизайнеры интерьера.
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