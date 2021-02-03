Довольно часто во время ремонта квартиры появляется необходимость немного ужаться финансово и на чем-то сэкономить.

Источник: инстаграм full_house_design

На чем экономить не следует, а на чем – вполне возможно, рассказали дизайнеры интерьера из Full House Design.

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На чем не рекомендуют экономить дизайнеры интерьера:

напольное покрытие;

настенная плитка в санузле;

кухонный гарнитур;

встроенная мебель;

электрика;

встроенная сантехника;

двери.

Также не следует экономить на строительной бригаде. Ведь непрофессиональный подход может испортить весь ремонт и материалы. А чужие ошибки мало кто согласится устранять.

Некоторую мебель и элементы декора можно докупить позднее / Фото ivd

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На чем можно разумно сэкономить

на сложных конструктивных решениях в интерьере;

на отделке стен (можно отказаться от декоративной штукатурки, стеновых панелей и пр.);

на материалах (существуют доступные бренды краски, сантехники, дверных ручек и пр.);

на технике (к примеру, можно выбрать не встроенные модели, они значительно дешевле);

на отдельностоящей мебели (ее можно купить позднее, или же взять бюджетный вариант, а потом заменить);

на светильниках (присмотритесь к отечественным брендам);

на декоре (не захламляйте жилье лишними предметами).

И еще небольшой совет: учитесь миксовать! Несколько "знаковых" акцентов и уровень вашего интерьер станет намного выше!

– подчеркнули дизайнеры интерьера.