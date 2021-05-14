В ванной следует использовать те приемы, которые длительное время будут актуальными. Подробнее о них рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Сейчас тренды – это не что-то вычурное и яркое, а то, что и спустя много лет будет выглядеть интересно и дорого!
– отметила Петайкина.
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Восьмидесятые
Яркие цвета, геометрия, закругленные формы – это особенности ванных комнат в 2021 году. Это касается отделки, сантехники, предметов декора и пр.
Ванная должна располагать к расслаблению / Фото laterem
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Черный
Темная ванная комната в последнее время стала классикой. Она пользуется спросом, как и светлая. Помните, что помещение должно быть выдержано в одном стиле.
Черная ванная выглядит сдержанно, но эффектно / Фото pinterest
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Классический синий
Синий можно использовать для отделки стен или пола, а также в качестве акцента.
Синий наполнит ванную воздухом и свежестью / Фото pinterest
Синий – это новый черный. Классический синий всегда выглядит дорого,
– отметила Анна Петайкина.
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Натуральность
В течение последних нескольких лет в тренде – естественность и натуральность. Камень, дерево, растения и натуральные цвета – список того, что сделает ванную стильной, уютной и теплой.
Природные элементы украсят ванную / Фото pinterest